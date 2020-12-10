宏碁強化AI服務應用 搶社區智能服務商機

宏碁 (2353-TW) 繼宣布與和成集團旗下歐加智能跨界合作，搶攻智慧家居商機後，進一步宣布擴大 AI 應用，從居家生活圈推向社區大廳、停車場等公共場域，瞄準社區智能服務商機。

宏碁表示，將結合歐加 E-BOX 智能主機，導入 AI 門禁系統、Air Monitor Pro 空氣品質解決方案，打造智慧化停車場，提升後疫情時代零接觸、安全節能效率，並創造安全社區環境。

另一方面，宏碁指出，旗下 AI 智能移動式感測報到系統、AI 智能精準投放系統，可望透過辨識住戶，依年齡、性別播放合適的社區公告或廣告，住戶也可透過浮空手勢翻閱社區公告，避免接觸設備，推動智慧健康新生活。

宏碁近年持續擴大 AI 智能應用服務，從過往偏重工業領域應用，逐步朝客製化 AI 應用，鎖定溫感報到系統、安防系統、借閱系統、精準投放系統等四大領域，聚焦居家、展館、校園、零售、院區等場域。

宏碁智能空氣品質解決方案是由旗下宏碁智新，在今年推出 acerpure cool 二合一空氣循環清淨機、acerpure pro 高效淨化空氣清淨機，跨足空氣清淨市場，也預計陸續將空氣清淨機從台灣出發，推廣至印度、泰國、馬來西亞、越南、印尼等亞太市場。