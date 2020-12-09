7奈米製程居領先地位 台積電獲2021年IEEE企業創新獎

台積電 (2330-TW) 今 (9) 日宣布，榮獲 2021 年 IEEE 企業創新獎，該獎項肯定台積電在 7 奈米製程技術上的領先地位，協助客戶實現多樣化應用創新。

國際電機電子工程師學會 (IEEE) 是全球最大的專業技術組織，致力於推動技術發展，以增進人類生活福祉。IEEE 於 1985 年設立企業創新獎，每年表彰在其關注領域中卓越創新的企業、政府或學術組織。2021 年 IEEE 企業創新獎強調台積電透過技術上的領先地位及開放創新平台，生產出許多 5G 行動、具節能效益與高效能運算優勢的革命性產品，為人類的生活與工作帶來根本的改變。

IEEE 主席福田敏男博士表示，台積電在 7 奈米技術的開發，並協助各地晶片設計人員實現創新方面締造卓越成就，使其置身於優秀組織行列，共同為工程領域與全世界做出長遠貢獻。

台積電董事長劉德音表示，台積電領先的技術結合專業積體電路製造服務商業模式，體現於 7 奈米技術上，為業界最先進的邏輯製程技術首次以開放平台方式提供給全球半導體產業。

台積電 7 奈米技術自 2018 年 4 月量產以來，已為數十家客戶的數百種產品，生產超過 10 億顆良好裸晶，同時協助晶片設計人員在許多關鍵技術領域推出創新產品，如人工智慧、數據中心、先進駕駛輔助系統、高效能運算、5G 通訊、及智慧型手機。

為提供客戶最廣泛且最先進的技術組合，台積電研發費用占營收比重約 8%，2019 年研發費用高達 29.6 億美元，範圍涵蓋先進邏輯技術、三維積體電路系統整合解決方案及特殊製程。憑藉 7 奈米平台的成功經驗，5 奈米製程已於今年順利量產，3 奈米製程預計 2022 年開始量產。