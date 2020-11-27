出口暢旺挹注 我國全年GDP大幅上修至2.54% 明年上看3.83%

主計總處今 (27) 日發布我國最新經濟成長率 (GDP) 預測，由於下半年出口暢旺，使第四季 GDP 一口氣上修 0.72 個百分點至 3.28%，而第三季 GDP 較 10 月概估數也再上修 0.59 個百分點至 3.92%，使全年 GDP 達 2.54%，上修多達 0.98 個百分點，展望明年，因比較基期高，GDP 則略下修 0.09 個百分點至 3.83%。

主計總處說明，第四季隨著國內半導體具領先優勢的進階產能陸續開出、回流台商持續擴增製造產能，加上當前電子新品備貨、新興科技類產品與疫情帶動的遠距商機需求暢旺，第四季實質輸出、輸入分別成長 5.48% 和 - 0.46%，併計前 3 季後，全年分別成長 1.08%、-3.14%。

民間消費方面，由於國人在國外消費驟減，大幅拉低民間消費，預測第四季民間消費實質成長 - 1.69%；併計前 3 季後，全年成長 - 2.52%；展望明年，隨國內經濟穩定成長，加上基期偏低，預測全年民間消費實質成長將達 4.04%。

民間投資方面，由於基期偏高，主計總處預測第四季民間投資實質成長 - 3.74%，併計前 3 季後，全年成長 1.47%；展望明年，隨著半導體投資、台商回流和危老重建與都更等投資活動積極推展，民間投資實質成長 3.68%。

而物價方面，因今年天候平穩抑低食物類價格，加上油料費隨國際油價走跌，主計總處預測全年 CPI 下跌 0.26%，但明年將再轉為溫和正成長達 1.16%。