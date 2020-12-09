博大11月營收年增逾1成 明年展望正向

電源廠博大 (8109-TW)11 月營收持續回升，年增逾 1 成，公司指出，目前雖然因為淡季，還沒看到長單需求，但預計在過完農曆年後，訂單能見度將趨於明朗，全年展望樂觀。

博大 11 月營收 1.02 億元，較前月略減 2.4%、但年增 12.9%；累計前 11 月營收 11.08 億元，年減 6.7%，公司指出，第四季雖然進入淡季，但因為歐洲客戶持續復工，拉貨動能回溫，推升營運持續回溫。

明年來看，博大坦言，第一季相對較淡，目前還沒有看到比較長的訂單，但在疫苗問世後，全年景氣樂觀看待，預計 2 月過完農曆年後，3 月起訂單可望逐漸回籠，能見度將轉佳。

在展望正向下，博大台中新廠興建計畫也按照原計劃進行，並沒有因為疫情而停擺。

而博大先前因為被動元件缺貨、漲價影響獲利，近期被動元件再度傳出供需吃緊、醞釀漲價，對此，博大指出，目前狀況沒有像 2018 年那麼嚴峻，公司也有下長單，確保供料穩定。

目前博大產品營收占比來看，工業用 27%、醫療用 10%、綠能 16%、交通 16%、電信 17%、國防及其他約 14%；若以地區營收占比來看，歐洲 70%、美洲、亞洲各約 10% 左右，台灣等其他地區 10%。