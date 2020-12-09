盤前財經大事搶先讀2020年12月09日

今日操盤前瞻

中國 11 月 CPI、PPI

日本 11 月工具機訂單

法說會：傳奇、新建

除權息：家登、永固 - KY

特斯拉股價飆破天際！再度啟動 50 億美元融資計劃

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 今年一月底信誓旦旦表示，手頭現金無虞，沒有融資必要，但截至本週二 (8 日) 特斯拉已啟動第三次融資計畫。閱讀全文...

力圖打破選後僵局 川普政府提 9160 億美元刺激計畫

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 周二 (8 日) 表示，他已經向眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 提出 9160 億美元的新刺激計畫，而且內容涵蓋兩黨堅持的州和地方政府援助及企業責任保護，這是川普政府選後為了打破長達數月協商僵局跨出的第一步。閱讀全文...

台積緊追特斯拉市值躍居全球第十大 差距不到 600 億美元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) ADR 周一大漲 2.6%，達 106.39 美元，再創新高，市值攀升至 5517 億美元，超越波克夏，成為全球市值第十大，緊追排名第九的特斯拉 (TSLA-US) ，雙方市值差距縮小至不到 600 億美元。閱讀全文...

聯發科旗艦級晶片農曆年前問世 後年 5G 滲透率將達 60%

聯發科 (2454-TW) 昨 (8) 日參與 IEEE 全球通訊會議，針對競爭對手啟動價格戰，執行長蔡力行指出，市場競爭一直存在，聯發科將持續布局高階至中低階產品，旗艦級晶片最快農曆年前問世，並看好 2023 年 5G 手機滲透率達 6 成。閱讀全文...

鴻海證實美洲廠區受駭 網路逐步恢復中

鴻海 (2317-TW) 昨 (8) 日證實，美洲廠區近日確實遭受網路勒索病毒攻擊，不過，受影響廠區網路逐漸恢復正常，對集團整體營運影響不大。據悉，駭客組織要求鴻海支付比特幣逾 3400 萬美元、約合新台幣 10 億元的贖金。閱讀全文...

華新科高雄設二新廠 MLCC、LTCC 各增產 1 成

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 昨 (8) 日召開法說會，公司認為，長期前景依然樂觀，未來被動元件供貨將持續緊張，因此也在高雄設立二新廠積極擴產，目前 MLCC(積層陶瓷電容) 產能已經提升 1 成，LTCC(低溫共燒陶瓷) 在明年首季單季產能也將提升逾 1 成，來到 9 億顆。閱讀全文...

金管會發首張純網銀執照 樂天銀行拔頭籌

金管會昨 (8) 日宣布，正式核准第一張純網銀營業執照，由國票金與日本樂天銀行合資的樂天國際商業銀行拔得頭籌，樂天銀行可以開始進行試營運後正式上路。閱讀全文...

金管會啟動資本市場三年大計 擬開放定期定額買美股

金管會昨 (8) 日宣布正式啟動「資本市場藍圖」，計畫預計為期三年，其中，研議明 (2021) 年開放證券商可以辦理以定期定額方式受託買賣外國有價證券，屆時投資人不只可以定期定額買台股，還可以定期定額買美股等外國股票。閱讀全文...



