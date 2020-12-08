富旺前11月營收21.58億元 創歷年同期新高

不動產開發商富旺 (6219-TW) 今 (8) 日公布 11 月營收，為 1.54 億元，月減 41.35%，年增 61.73%，今年以來受惠台商回流、新台幣升值等效應，前 11 月營收 21.58 億元，較去年同期成長 58.25%，改寫歷年同期新高紀錄。

富旺主要受惠台商回流熱錢效應，帶動公司旗下成屋與工業用地銷售業績暢旺，以及新屋如期完工認列，前 11 月來自建案、工業不動產的營收比重分別為 74%、25%，其中建案收入方面，台中高鐵特區 - 世界之翼貢獻營收達 8.6 億元，全案 174 戶至今已達 82% 銷售率，加上站前大時代一期 (新竹)、心海苑 (台中)、匯幸福 (雲林)、站前大時代二期 CD 棟 (新竹) 等新屋完工認列，合計建案收入達 16 億元。

另外，富旺旗下的中彰國際工業城順利過戶完成，工業不動產收入達 5.4 億元；兩大產品線貢獻富旺今年前 11 月營收繳出創歷年同期新高成績。

富旺董事長林正雄表示，今年以來，新冠疫情蔓延，全球景氣不確性因素猶存，但台灣政府獎勵台商回流政策、低利率購屋環境、新台幣升值等因素，帶動房地產、工業不動產等供需齊揚，富旺除在建案銷售上明顯感受到成交率提升，工業用地詢問度也提高。

富旺今年來對中彰國際工業城的工業用地已完銷，且於第 3 季入帳，也在 10 月初順利處份桃園南崁工業區不動產給中嘉金屬企業有限公司，總計交易金額達 9.12 億元，預計處分利益 1.27 億元，目前正加速完成相關文件作業程序，有望於今年底前過戶完成。

富旺 2020 年前三季財報，營收 17.42 億元，毛利率 24.27%，稅後純益為 3115 萬元，每股純益為 0.2 元。