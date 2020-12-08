【群益投顧】多頭火力依舊在， 指數繼續走升寫高

一、盤勢分析

市場期待美國新一輪財政刺激法案的達成，但由於新冠疫情升溫、加上美國財政部正式宣布對 14 名中國官員實施制裁，地緣政治風險增溫，消弭原本的樂觀情緒，英特爾等價值股普遍走弱，道瓊自上週歷史新高回落近 150 點，特斯拉、台積電 ADR 再創新高，費半、納指也齊刷新高。

受到前一交易日美股表現疲軟，以及三大法人賣超影響，台股以小跌 4.66 點開出後持續拉回，午盤在航運、半導體、機電、橡膠轉強激勵下，指數翻紅走揚。三大重量權值股台積電再創新高，鴻海盤中過高後拉回休息，大立光回站短中期均線之上，此外，包括精材、弘塑、長榮、聚積、撼訊、新興、立隆、天鈺、陽明、全新也都是資金聚焦所在。指數終場上漲 103.80 點或 0.73%，以 14360.40 點、當日近高點作收，成交量減少而為 2798 億元。

二、盤勢預估

疫苗的正面訊息，讓市場對 2021 年經濟復甦動能抱持期待，但由於法人年底作帳操作影響，類股輪動相當快速，短線追高風險增，策略上建議逐熱門族群龍頭業績股適度分散布局，標的上可多留意低基期權值股、集團股、半導體、復甦轉機概念、原物料、運輸等方向做篩選。

長榮 (2603) 3Q20 大賺逾 80 億元，賺贏過去 3 年獲利總和。由於中國十一長假過後需求持續，加上缺櫃等問題支撐美洲線運價居高不下，遠洋線運價反應至營收常存在遞延效應，樂觀預估長榮 4Q 季營收與獲利將優於 3Q。股價帶量持強寫高，帶動全天期均線開口繼續向上擴張。

5G 手機上市，加上 WiFi 6 需求提升，激勵砷化鎵相關供應鏈營運回溫，訂單能見度轉佳。高通第二代 5G PA 計劃 2021 年推出，全新 (2455) 已通過認證，成為全新明年重要營收動能之一。股價繼續帶量衝高，買盤積極卡位，波段走多格局持續。

加密貨幣用於消費支付的應用層面擴大，挖礦主流之一的以太幣匯率漲上 600 美元大關，挖礦效益、加上新品供應不及，使得顯卡價格上揚，帶動撼訊 (6150) 營運明顯回溫。股價連日帶量跳空衝高，偏多籌碼押注，後市應仍有高點可期。

三、強勢股

電子：

聯發科 (2454)、台積電 (2330)、南電 (8046)、世界 (5347)、合晶 (6182)

非電子：

正新 (2105)、豐泰 (9910)、長榮 (2603)、萬海 (2615)、智擎 (4162)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據