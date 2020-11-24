撤出TPP、不屬於RCEP 專家：拜登需重新思考美國在亞太經濟的未來

在兩項大型協定簽署後，美國前外交政策顧問表示，拜登政府可能必須重新考慮美國在亞太地區經濟領導地位的未來。

首先是跨太平洋夥伴關係協定 (TPP)，它原本是歐巴馬政府的構想，但談判以來從未獲得國會批准，而川普也在 2017 年將美國從 TPP 中撤出，其他 11 個國家被迫重新談判，並在 1 年後簽署了《跨太平洋夥伴關係全面進步協議 (CPTPP)》。

近期，另一個由中國主導，包括澳洲、紐西蘭、日本、南韓及東協國家，共同簽署了 RCEP，成為全球最大的貿易集團，覆蓋 22 億人口、26.2 兆美元的市場，約占全球 GDP 的 30%。

曾擔任參議員 John McCain 外交政策問題，現為 New American Security 執行長 Richard Fontaine 表示，目前將組成的新任政府，將進入美國既不屬於 TPP，又未加入 RCEP 的時代，這使得拜登必須思考美國在亞洲的經濟領導地位，未來要如何發展。

Fontaine 認為，與川普政府最大的不同，拜登將回到貿易上多邊主義的做法。拜登一直承諾，將與合作夥伴、盟國及志趣相同的國家，一起應對氣候變化、全球健康、疫情、中國及其他各關鍵問題相關事項。

但他也指出，美國未來的貿易，仍將受國內政治的複雜影響，拜登政府不會像川普那麼熱衷於施加許多關稅，但明年他們仍要繼承川普的政策。

專家普遍認為，拜登將受到政治環境的制約，對中國的態度，也不會回到川普上任前的相對寬容的做法。

到目前為止，拜登過渡小組在其網站上表示，即將上任的政府的首要任務，包括應對疫情、為美國經濟復甦努力，以及應對種族平等和氣候變化等事項。