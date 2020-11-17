經濟學家：為避免遭排除於RCEP之外 美國將致力於達成更多雙邊貿易協定

亞太 15 個國家週日 (15 日) 簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)，催生全球最大的自貿協定。滙豐銀行 (HSBC) 經濟學家週二 (17 日) 表示，鑑於美國並未加入 RCEP，該國可能願意敞開談判大門，與亞太國家達成更多雙邊貿易協定。

對於中國與 14 個亞太國家週日 (15 日) 簽署 RCEP，部份分析師認為，這筆交易對中國來說為地緣政治上的一大勝利，尤其是在美國總統川普 2017 年宣布退出「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議」(TPP) 後。

滙豐銀行常務董事兼亞洲經濟研究共同主任 Frederic Neumann 認為，鑒於當前情勢，美國可能與部分 RCEP 成員國達成更多雙邊貿易協定。

《日經亞洲評論》報導指出，當被問及對美國是否加入 RCEP 的看法時，美國總統當選人拜登 (Joe Biden) 表示，美國必須和其他民主國家密切合作，以便制訂規章，而非讓中國和其他國家支配一切。

上述報導指出，拜登並未承諾將加入 RCEP 或「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，但準備在 1 月 21 日宣布一項詳盡的計劃。

本屆 RCEP 簽署國包含由 10 個成員國組成的東南亞國家協會 (ASEAN) 及其主要貿易夥伴，例如中國、日本、南韓、澳洲和紐西蘭。在上述國家中，美國僅和南韓、澳洲和新加坡簽署雙邊貿易協定。

Neumann 表示，儘管從戰略上來看，對於美國是否應重新加入 CPTPP 的論點呈現一面倒狀態，但受國內政治因素牽制，拜登政府短期內重返 CPTPP 的機會應該不大。

他認為，包含疫情在內，目前美國仍面臨眾多問題，是否會重新加入 CPTPP，也許會在 2 年後重新審視。

約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 彙編數據顯示，美國累計確診病例佔全球比重將近兩成，且累計死亡數已高達 24.7 萬人。拜登曾表示，一旦當選總統，遏制新冠病毒將會是當務之急。