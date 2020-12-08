裕隆首創企業敬老小旅行 員工兩天一夜農村友善體驗

面對台灣快速進入超高齡社會，裕隆集團表示，除了以行動超前部署，推國產符合行動不便和高齡家庭的車款 LUXGEN V7、URX 樂活款，並善盡企業社會責任首創員工福利孝親旅遊方案，今年集團舉辦第三屆「磚屬於你，裕隆汽車福氣小旅行」，於上周末 (12/5、12/6) 邀請裕隆汽車 (2201-TW) 員工家庭三代同堂，一同到彰化百年磚廠順窯磚廠和花樹銀行，體驗友善農村小旅行。

URX 樂活款搭載榮獲「2020 年德國 IF 設計獎」的「Quick Lock 易扣」輪椅快扣裝置。(圖：裕隆集團提供)

在遊程中，裕隆貼心安排 LUXGEN V7、URX 樂活款專車接送服務，並結合農委會水保局南投分局和眾社會企業打造對高齡長者有益的五感療癒復能的友善農村體驗。

裕隆進一步說明，今年更邀請員工家庭入住剛開幕合勤共生宅烏日館，在兩天一夜的小旅行中體驗無障礙住房，帶起孝親旅遊與高齡移動生活的新想像。

圖：裕隆集團提供。

裕隆強調，集團長期關注無障礙交通需求服務，投入全年齡用車需求產品布局與創新高齡移動服務設計，並結合社會企業持續推動 CSR 計畫─「9453 友善旅人計畫」，以友善交通、行程、場域的整合設計，提供未來可以說走就走的友善旅行方案。

在這次旅遊交通設計上，裕隆集團導入交通部運輸研究所推出「愛接送—預約式通用化計程車」的 V7 無障礙友善司機服務，以及格上租車自駕 LUXGEN URX 樂活款的兩種用車模式，鼓勵行動不便家庭的出遊意願，並透過增加無障礙車輛的服務趟次，帶動計程車業者和租賃車市場需求。

裕隆員工牽著母親的手在彰化花壇橋頭社區，體驗古早製磚風情、中國結磚瓦描金。(圖：裕隆集團提供)

裕隆汽車副總經理李建輝表示，裕隆是第一家在企業內部倡議推出長照喘息旅行福利方案的友善企業，已連續三年舉辦，今年更要為孝親國旅超前部署，用公司自己設計生產的全齡化車型接送每一家人，也藉此讓同仁由體驗提升同理心，強化企業未來發展全齡產品的創新動能。

裕隆集團副總經理廖建順也強調，「孝親就是我們的企業文化」，集團這次特別邀請員工帶著家中長輩同行，未來家庭日到友善農村是個好選擇。

另外，這次參與活動帶著一家三代出遊的裕隆汽車生產技術部莊先生說，有機會就會想帶爺爺奶奶爸爸媽媽一同出遊，但交通一直都是很大的問題與壓力，這次讓行動不便的 90 歲爺爺坐在 URX 輪椅第五席，在移動過程中不需要再上上下下，並可全程參與活動，對駕駛者和陪伴照顧者來說，心理真的輕鬆很多。

裕隆集團期許，不只是「做車的人」，更是為使用者創造移動價值的「幸福輪轉手」，也為即將啟動的孝親國旅政策超前部署，並持續結合相關社創夥伴與企業響應共襄盛舉，帶動孝親旅遊與高齡生活的新想像。