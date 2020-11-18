〈裕隆集團法說〉裕隆配息率有望優過去水準 商場開幕時程再延後半年

裕隆集團今 (18) 日召開法說會，由於裕隆 (2201-TW) 已連續三季獲利，裕隆表示，若全年賺錢，配息率有望優於過去 45-54% 水準，而對於市場關注的新店裕隆城，由於變更設計影響工程時間，裕隆再次將商場開幕時程由 2022 年第二季延至第四季。

法人提問東風裕隆銷售公司破產事宜，裕隆指出，對東風裕隆銷售公司持股比重 50%，此轉投資公司實際上從 2018 年已無實質營運，目前在中國車市的售後服務均由杭州納智捷提供，後續將依相關法律程序執行。

至於東風裕隆製造公司後續發展方向，裕隆指出，須和合資股東協商，暫無明確答案。

另一方面，市場也關注裕隆與鴻海 (2317-TW) 電動車領域合作，裕隆說明，鴻華先進未來車型，將優先委託裕隆代工生產。

另外，裕隆指出，裕隆城的設計經過變更後，已朝純商業區建築形態開發，商場建物樓層規劃為為 B3-8F，約 4.3 萬坪，B1-4F 將出租誠品、7F-8F 出租威秀，5F-6F 保留另行招租，已於 9 月完成建造執照變更，待申請工期展延核准後，預期明年第三季取得使用執照、2022 年第四季前商場開幕，開幕時點較原訂計畫再延後，主要是因變更設計使工程受到延宕。

今年車市買氣熱絡，裕隆預估全年台灣車市總規模共 43.1 萬台，年增 1%，而中國車市，裕隆預估全年新車規模 2240 萬台，年減 13%。

裕隆第三季單季稅後純益 7.44 億元，每股純益 1.04 元，連續三個季度獲利，前三季稅後純益 15.09 億元，每股純益 1.54 元，優於去年同期虧損 25.07 億元，