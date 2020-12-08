〈IEEE通訊大會〉遠傳5G兩大目標提前達陣 明年全台涵蓋率拚9成

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (8) 日出席 IEEE 全球通訊會議，她宣布，5G 30 萬用戶數今天順利達標，明年維持百萬戶目標；截至上週遠傳全台 5G 涵蓋率已達 55%，預期明年持續建設基地台下，涵蓋率有機會達 9 成。

遠傳原預計，今年底前 5G 用戶數 30 萬戶，井琪今日對外宣告，用戶數目標提前達陣，且離年底還有 3 周時間，用戶數有機會再增加，明年用戶數目標尚未調整，維持明年下半年百萬戶。

井琪表示，目前全台有超過 1 萬座 5G 基地台，遠傳約建置 4000 座，全台涵蓋率已達 55%，超乎原預估 50%，其中，北市涵蓋率達 92%、新北逼近 80%，台中逾 70%，預期明年持續擴大建置基地台後，全台 5G 涵蓋率將超過 80%，上看 90%。

遠傳頻段包括 700、2100、3500 及 2600MHz，井琪表示，明年全台基地台總量可達 8000 座，其中，今年主要積極建設 3500MHz 頻段的 5G 基地台，明年則除持續擴增 3500MHz 頻段外，會將 700、2100MHz 頻段升級成 5G，消費者網路體驗更佳。

另外，外界認為，5G 基地台耗電量是 4G 基地台的 9 倍以上，而隨著基地台數量持續增加，耗電量也相當可觀，對此，井琪解釋，基地台只要啟動、運作就會使用電力，但取決於基地台複合程度，影響耗電量。