〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 道瓊標普早盤自高位回落、那指續衝新高

新冠疫情肆虐之際，市場持續關注下一輪財政刺激方案和英國脫歐前景，美股週一 (7 日) 漲跌互現，道瓊工業指數和標普 500 指數雙雙自紀錄高點回落，分別跌 0.4% 和 0.2％，那斯達克指數漲 0.3%，續寫歷史新高，費半則高開走低跌 0.3%。

目前，市場預計美國下一輪財政刺激方案總值可能達 9080 億美元。一位共和黨參議員表示，川普和參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 將支持此項方案，美國國會預計週一公佈更多關於刺激方案的細節。

另一方面，隨著美國聯邦政府撥款案將在本週到期，一旦無法達成任何預算協議，聯邦政府恐面臨停擺危機。

疫情消息部分，根據約翰霍普金斯大學數據，美國週日 (6 日) 新增確診數達 17.6 萬例，新增死亡 1114 例，使累計確診數達 1476 萬例，累計死亡達 28.2 萬例。

由於病例數依舊居高不下，加州政府下令自週日 (6 日) 晚間起對疫情較嚴峻的南加州地區實施居家防疫令，位於北加州的舊金山灣區亦同步實施。

此外，投資人持續關注難產的英國脫歐貿易協議。

一位英國官員警告，除非與會人員在接下來幾個小時內取得談判進展，否則與歐盟的脫歐貿易協議談判可能破局。另一位英國官員也表示，英國總理強生 (Boris Johnson) 將在週一 (7 日) 稍晚與歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 進行談話，對談過程將會是成敗關鍵。

截至台北時間週一 (7 日)22 時許：

道瓊指數下跌 108.22 點或 - 0.36%，暫報 30110.04 點

那斯達克上漲 42.18 點或 0.34%，暫報 12506.41 點

標普 500 指數下跌 5.90 點或 - 0.16%，暫報 3693.22 點

費半下跌 7.95 點或 - 0.28%，暫報 2785.08 點

台積電 ADR 上漲 1.91% 至每股 105.71 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.941%

紐約輕原油下跌 0.78% 至每桶 45.90 美元

布蘭特原油下跌 0.79% 至每桶 48.86 美元

黃金上漲 0.14% 至每盎司 1842.50 美元

美元指數上漲 0.07% 至 90.755 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

思科 (CSCO-US) 早盤下跌 0.45％，至 44.18 美元。

思科週一宣布以 7.3 億美元價格收購英國通訊軟體服務商 IMImobile，幫助客戶提升與終端用戶的溝通管道，並加強公司的客戶關係管理解決方案。

根據收購提議，IMImobile 股東將獲得每股 595 便士的現金對價，較該公司上週五 (4 日) 每股 402.50 便士的收盤價溢價 48%。

伊士曼柯達 (KODK-US) 早盤上漲 75.03％，至 13.18 美元。

《華爾街日報》引述政府文件指出，美國國際開發金融公司 (DFC) 監察長 Anthony Zakel 上週表示，在 DFC 向柯達提供貸款的過程中，沒有任何證據顯示 DFC 員工有利益衝突，也沒有發現任何不當行為的證據。

川普 7 月宣布《國防生產法》正式上路後，隨即透過 DFC 向柯達提供一筆 7.65 億美元政府貸款，以加快在美國的藥物產出速度。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.55％，至 122.92 美元。

《彭博社》報導指出，繼 Apple Silicon M1 後，蘋果將在明年推出一系列 Mac 處理器晶片，最快明年春季和秋季發布，用於升級版 MacBook Pro、入門版和高階版 iMac 桌機，以及新一代 Mac Pro。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

NatWest Markets 策略師 James McCormick 表示：「就美國增長前景來說，疫苗不會對三波疫情帶來實質性影響，短期內，美國經濟成長前景顯然正朝向低處傾斜。」

Great Hill Capital 董事總經理 Thomas Hayes 表示：「上週股市表現不錯，市場似乎正在稍作喘息，等待刺激方案明朗化。」他預計，紓困法案終將通過，但規模將少於 9080 億美元。

高盛 (Goldman Sachs) 策略師發布報告指出，因疫情加劇恐影響部位結算，股市適度回落風險短期內將有所上升。此外，儘管疫情問世指日可期，高盛認為越來越多限制措施恐進一步壓制美國近期的復甦態勢。