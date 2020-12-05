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蘋果漲聲響起兩大原因？大摩：iPhone12、新冠病毒

蘋果漲聲響起兩大原因？大摩：iPhone12、新冠病毒 (圖片：AFP)
蘋果漲聲響起兩大原因？大摩：iPhone12、新冠病毒 (圖片：AFP)

週五 (4 日) 摩根士丹利 (大摩) 發布最新投資報告表示，有兩大因素推動蘋果服務營收實現兩位數增長，並持續推升蘋果股價，一是 iPhone12、二是新冠病毒。

摩根士丹利 (大摩) 分析師 Katy Huberty 發布一份投資者報告表示，蘋果服務營收對蘋果股價上漲至關重要。隨著 iPhone 12 系列新機買氣熱絡，再者，歐洲因疫情採取的封鎖措施，似乎雙雙帶動了 Apple Store 支出上升，這對蘋果營收和股價帶來好兆頭。

(圖片：AFP)
(圖片：AFP)

由於果迷添購蘋果產品後，會連帶使用蘋果服務，iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 升級的數量以及安裝用戶基數的增長增強了服務營收成長的潛力。

Katy Huberty 表示，5G iPhone 買氣快於預期，尤其是 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max，預示著服務營收成長。

Katy Huberty 估計，Apple Store 11 月份淨利年增 32%，達 18.4 億美元，這比前一個月增加 1%。

蘋果前十大市場服務營收至少增長 23%，貢獻 Apple Store 總收入的 88%，Huberty 稱，歐洲因新冠疫情升溫，進而採取封鎖措施，這似乎也帶動 Apple Store 營收成長。

Katy Huberty 提到，如果 Apple Store 12 月份服務營收年增長率保持 30% 以上，這意味著在其他條件不變的情況下，與我們原先預期的 15.4% 相比，至少成長高出 1.44 億美元

Katy Huberty 重申蘋果目標價 136 美元，這是基於蘋果產品業務的 5.9 倍企業價值銷售倍數和蘋果服務業務的 10.5 倍的 EV / 銷售倍數。

蘋果 (AAPL-US) 週五震盪收黑 0.56%，至每股 122.25 美元

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