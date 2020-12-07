〈美股盤前要聞〉傳美將制裁中國官員 美股期貨下跌

有報導指出，美國正準備對中國官員實施更多制裁，中美關係再趨惡化。美股期貨在週一 (7 日) 下跌。

1. 傳美國將制裁十多名中國官員

有消息人士指出，美國正準備對至少 12 名中國官員實施制裁，因為他們涉及取消多名香港民主派人士的議員資格，最快將在美國當地時間周一宣布。美股期貨在週一 (7 日) 下跌，道瓊期貨下跌 0.39%，標普 500 期貨跌 0.38%，斯達克 100 期貨跌 0.05%。

有兩位消息人士稱，這個制裁最多將會有高達 14 人名單，其將面臨財產凍結和金融制裁等措施，包含中國人大代表和共產黨黨員。

另一名美國官員匿名表示，將會有多名人員受到制裁。一位知情人士稱，受制裁名單內可能包含香港和中國的官員。消息人士未透露面臨制裁的人員姓名或職位。兩位消息人士提醒稱，聲明也可能延到本周晚些時候才會公佈。

美國近期針對中國的動作頻頻，不但通過中企監督法案，之後美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 宣布，擴大對中國的赴美簽證限制。將中國官員、共產黨黨員和統戰部人員禁止入境美國，主要因為這些人透過宣傳、威脅和操縱協調中國國內外影響力，涉嫌侵害人權、政治脅迫並干預學術、企業活動。

2. 思科斥資 7.3 億美元收購英國 IMImobile

思科 (Cisco) 週一 (7 日) 同意以 5.43 億英鎊 (約 7.29 億美元) 收購英國雲端通訊服務供應商 IMImobile，幫助客戶提升與終端用戶的溝通管道，並加強公司的客戶關係管理解決方案。

此筆交易將成為思科近 3 年來最大一筆英國收購案。根據收購提議，IMImobile 股東將獲得每股 595 便士的現金對價，較該公司上週五 (4 日) 每股 402.50 便士的收盤價溢價 48%。

目前該交易已獲 IMImobile 董事會批准，但仍需滿足一系列條件，包含獲得 IMImobile 股東和特定監管部門批准，兩家公司預計交易將在 2021 年第 1 季完成。

3. 川普與麥康奈爾將支持 9080 億美元紓困案

一位共和黨參議員表示，美國總統川普和參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 將會支持總值 9080 億美元的紓困案，法案最快可能在本週初出爐。

路易斯安那州共和黨參議員 Bill Cassidy 指出，他對於兩位領導人都會支持感到樂觀。民主黨的眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer)，也已同意以此案為談判基礎。

由 10 名參議員組成的跨黨派小組過去兩周一直在磋商，雙方均感受到緊迫感。麥康奈爾上週表示，只願意支持 5000 億美元左右的方案。

川普先前指出，他相信談判人員「非常接近達成協議」，但他並未指明是哪個計畫案。後來白宮表示，川普談的是麥康奈爾的計畫。

4. 82% 美國人擠不出 500 美元緊急支出

最近由「創新諮詢公司」 Highland 進行的調查顯示，高達 82% 的受訪者表示，如果不借錢，他們將無法支付 500 美元的緊急開支，這預計成為美國急需通過紓困案的重要因素。

據《Zero Hedge》報導，與此相較，疫情之前的調查顯示，約有一半的美國人負擔不起 500 美元的緊急開支。

調查指出，疫情造成美國人個人理財與消費習慣的變化，可能引發長期的低迷。

由於美國是消費驅動型經濟，但疫情造成收入下降，而絕大多數美國人因此減少支出，有些人更是大幅度減少。根據調查，自疫情開始以來，有 63% 的人減少了支出。

5. 政府調查文件顯示未發現貸款協議涉不當行為 柯達盤前飆

攝影器材商伊士曼柯達 (Eastman Kodak)7 月宣布將獲得美國聯邦政府約 7.65 億美元貸款，投身製藥產業，貸款計畫隨後因「不當行為」指控而遭到擱置。然而，《華爾街日報》週日 (6 日) 引述政府文件副本稱，在向柯達提供貸款過程中並未發現任何不當行為或利益衝突，消息刺激柯達盤前股價大漲 60%。

上述文件指出，美國國際開發金融公司 (DFC) 監察長 Anthony Zakel 表示，沒有發現任何證據顯示 DFC 員工有任何利益衝突，也沒有發現 DFC 員工有任何不當行為的證據。

Zakel 在文件中稱道，在 7 月宣布與政府達成協議後，柯達還需要經過多重步驟才能獲得貸款，包含貸款計劃是否符合聯邦政府的最低要求。

不過，Zakel 認為 DFC 將柯達作為考慮貸款對象是合理的，因該公司積極拓展新冠肺炎供應鏈相關業務，並具備向藥廠提供藥品原料的經驗。