共和黨議員：川普與麥康奈爾將支持9080億美元紓困案

一位共和黨參議員表示，美國總統川普和參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 將會支持總值 9080 億美元的紓困案，法案最快可能在本週初出爐。

路易斯安那州共和黨參議員 Bill Cassidy 指出，他對於兩位領導人都會支持感到樂觀。民主黨的眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer)，也已同意以此案為談判基礎。

由 10 名參議員組成的跨黨派小組過去兩周一直在磋商，雙方均感受到緊迫感。麥康奈爾上週表示，只願意支持 5000 億美元左右的方案。

川普先前指出，他相信談判人員「非常接近達成協議」，但他並未指明是哪個計畫案。後來白宮表示，川普談的是麥康奈爾的計畫。

Cassidy 表示，美國人民的痛苦，推動兩位領導人願意加入 9080 億美元的計畫案，研議立法的最終版本，可能會在本週初出爐。

一個關鍵的討論癥結，在於是否要為有員工感染的企業提供責任保護。部分批評人士說，如果有跡象表明，一些公司 (如肉類加工廠) 沒有採取足夠的預防措施，那麼它們就不應當受到保護。

Cassidy 認為，這可能會使得小公司因缺少成本提供進一步證據，而被迫倒閉。他強調，「這不是刺激法案，而是救濟法案」，未來可能會有刺激支票，但這將屬於另一部立法。