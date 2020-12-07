對香港問題的反制 傳美國將制裁十多名中國官員

周一 (7 日) 路透社獨家報導引述三位消息人士指出，美國正準備對至少 12 名中國官員實施制裁，因為他們涉及取消多名香港民主派人士的議員資格，最快將在美國當地時間周一宣布。

截至目前美國國務院與白宮方面均未證實該消息。

有兩位消息人士稱，這個制裁最多將會有高達 14 人名單，其將面臨財產凍結和金融制裁等措施，包含中國人大代表和共產黨黨員。

另一名美國官員匿名表示，將會有多名人員受到制裁。一位知情人士稱，受制裁名單內可能包含香港和中國的官員。消息人士未透露面臨制裁的人員姓名或職位。兩位消息人士提醒稱，聲明也可能延到本周晚些時候才會公佈。

中國全國人大常委會近期決定 4 名香港立法會議員，在經過「依法認定」下，確認不符合擁護《香港基本法》和效忠特區。而香港政府依中國人大常委會決定，宣告 4 名立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌喪失議員資格。

美國近期針對中國的動作頻頻，不但通過中企監督法案，之後美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 宣布，擴大對中國的赴美簽證限制。將中國官員、共產黨黨員和統戰部人員禁止入境美國，主要因為這些人透過宣傳、威脅和操縱協調中國國內外影響力，涉嫌侵害人權、政治脅迫並干預學術、企業活動。

