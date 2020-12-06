〈台股風向球〉熱錢、作帳、軋空捲起三道浪 大盤緩步墊高

台股指數上周續漲 265 點，站穩 14100 點關卡上續寫新猷，周線已連 5 紅，法人認為，台幣狂升帶動的資金行情正熱，目前上檔看不到天花板，年底前集團作帳行情持續樂觀看待，加上券資比維持近 5 個月來相對高點，後續可望再湧現新一波軋空行情，整體來看，熱錢、作帳和軋空捲起的三道浪，可望一波接一波墊高大盤。

台股連續幾周來多頭攻勢猛烈，不僅 11 月狂飆 1176 點，單周漲點在過去 20 年來僅次今年 4 月，即便進入 12 月仍是看回不回續漲 409 點，法人指出，過熱訊號已出現近 3 周，大盤卻仍是不斷墊高，其實從籌碼面觀察，的確法人和散戶間不斷成功換手，墊高下檔支撐。

法人進一步說明，11 月以來這波行情除了外資回頭加碼，點燃火種，隨後又由散戶螞蟻雄兵合力上演你丟我撿的戲碼，使三大法人的籌碼雖於 11 月中旬起鬆動，但無礙大盤驚驚漲。

事實上，上周三大法人合計在集中市場已賣超逾 240 億元，是一個月來單周賣超最大量，不過，融資餘額和融券張數均增加，顯示大戶中實戶甚至小散戶均積極加碼，尤其券資比仍處在 5 個月以來相對高點，不排除在年底前仍有一波軋空行情推動作帳行情。

惟法人提醒，美股上周五已見漲多收斂，在樂觀的氣氛下，仍須留心美股走勢，一旦明顯回檔，將被視為台股回檔整理訊號。

永豐投顧進一步說明，儘管眼前每日確診病例攀升，只要疫苗開始施打就是撥雲見日，利多的威力總在即將到來的前一刻。

另一方面，目前正處財報空窗期，根據經驗，每年第四季到第一季是股市表現最好的時間，加上美國對中國的科技禁令繼續擴大，過去乏人問津的二線半導體廠股價急起直追，只要台積電穩步推進，預料落後者就還有寬廣的上漲空間。