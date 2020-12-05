大立光11月營收52.44億元創8個月來新高 月增 2.06%

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 11 月營收為 52.44 億元，月增 2.06%，創 8 個月以來新高，年減 21.08%，前 11 月營收 510.41 億元，年減 8.27%，大立光預期，12 月客戶端拉貨動能約可與 11 月維持相同水準。

大立光 11 月出貨產品結構以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10%，2000 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品占比在 10- 20%。

大立光對第四季營運看法保守，執行長林恩平日前法說上也表示，大立光單一客戶高階手機鏡頭產品第三季完全喊停，影響第四季營運。

證券分析師黃漢成指出，大立光主要客戶之一取消訂單，使大立光連續 4 個月營收只能維持在 50-52 億元水準，12 月營運也保守，面臨淡季營收下滑壓力大，明年第一季面臨工作天數減少，營收可能將較今年第一季 132 億元還要低。

不過，依照大立光的營運趨勢來看，在傳統旺季加持下，大立光 2020 年第四季營收約 155 億元，仍是今年單季新高。

大立光 2020 年第三季營收 147.87 億元，毛利率 65.68%，季減 2.91 個百分點，年減 3.45 個百分點，稅後純益為 58.68 億元，季增 17.62%，年減 31.49%，單季每股純益為 43.74 元。大立光第三季匯損認列 7.1 億元，海外盈餘匯回課稅 6.5 億元。

大立光前三季營收 406.52 億元，毛利率 67.94%，年減 0.19 個百分點，稅後純益為 175.77 億元，年減 12.86%，每股純益為 131.03 元。

大立光股價本周收在 3430 元，一周上漲 3%，不過，三大法人本周賣超 371 張。