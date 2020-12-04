台積電導入後 盟立再笑納蘋果新廠訂單

盟立 (2464-TW) 自動化設備接單再傳捷報，繼打入台積電 (2330-TW) 供應鏈後，傳出旗下機台也獲得蘋果 (AAPL-US) 龍潭廠認證採用，用以生產 MiniLED 等新品，助攻蘋果量產新世代顯示器。

針對消息，盟立不評論單一客戶，僅強調公司持續在新世代技術，與面板業者緊密合作。據悉，盟立此次與蘋果的合作案中，提供基板搬運設備，承包 Stocker(潔淨式自動倉儲系統) 與 Robot(機械手臂)，挹注今年底、明年初營運。

供應鏈指出，由於盟立先前在 LCD、OLED 世代的潔淨式自動倉儲系統獲台灣與中國面板廠高度採用，蘋果也期望藉由盟立技術，提升新世代面板的生產效率，以及龍潭廠的廠房運用空間。

蘋果龍潭廠在去年底完工，該案總投資額初估達百億元，預計先投入數十億元進行測試與小量生產，主要供應高階產品使用，鎖定 Mini LED、Micro LED 等新世代顯示器技術。

可預期的是，未來隨著 Mini LED 生產成本下降，蘋果勢必加碼投資 Mini LED，擴大導入平板、筆電與桌機等終端產品，相關設備供應鏈也將全員動起來，迎新世代面板商機。

這是盟立繼先前以全球首創「晶圓倉儲自動化搬運系統」，打入台積電供應鏈，協助台積電晶圓 18 廠生產 5 奈米之後，又一接單大突破。盟立左擁台積電、右抱蘋果，協助兩大國際廠自動化生產，極具指標意義。

尤其半導體 5 奈米以下製程與 Mini/Micro LED 都是科技業高度矚目的先進技術，盟立產品獲得台積電、蘋果兩大廠使用，未來可望吸引更多國際大廠爭相導入，挹注後續營運。

盟立近兩年積極發展半導體自動化設備，去年起進入收割期，除首度切入封測大廠供應鏈，也積極往上游拓展客戶，目標今年半導體自動化設備比重，將從去年的 3-5%，提升至 20%。

盟立近期除了擴展新世代面板商機外，也積極投入新物流、半導體領域，相關實績也開始發酵，今年新接訂單較去年成長 25-30%，在手訂單約達一年營收規模，明年也可望扭轉營收連續兩年衰退，重返成長並站回百億元大關。