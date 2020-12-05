台股攻萬四、半導體漲風延續、中芯遭美列入黑名單 本周大事回顧

台股本周締造許多歷史紀錄，包含因 MSCI 季度調整爆出歷史天量，周五更在晶圓雙雄台積電、聯電領軍之下，成功站穩「萬四」關卡，續寫新猷，而在半導體需求強勁下，產能供不應求狀況延續，漲風已吹向記憶體、上游 MCU 族群，另外，美國國防部 3 日宣布將中芯國際、中海油列入國防黑名單；以下本周重要大事回顧：

台股寫驚奇 MSCI 調整爆天量、收盤首度站上萬四關卡

本周台股天天改寫歷史紀錄，30 日受尾盤 MSCI 權重調整影響，成交值放大至 3835.83 億元，創下歷史新高，隨後台股在晶圓雙雄台積電、聯電，加上具漲價題材的記憶體、面板族群助攻下，4 日開高走高，大漲逾百點，站穩「萬四」大關，續改寫歷史新高。

觀察指標個股表現，晶圓雙雄 4 日領軍電子權值股全面上攻，台積電站上 503 元，改寫收盤新高，市值衝破 13 兆元大關，續寫新猷，聯電也以漲停作收，創 2002 年 5 月以來新高，市值攀升至 5913 億元，超越台塑、挺進台股市值第八大；本周以來，台積電、聯電市值分別激增逾 3630 億元、1049 億元。

隨著熱錢湧入，新台幣強升走勢不變，本周收在 28.521 元兌換 1 美元，創下近 23 年新高，而中央銀行為阻升新台幣，11 月大量買進美元，也導致外匯存底暴增，11 月外匯存底單月大增 121.56 億美元，累計至 11 月底止，我外匯存底共 5133.97 億美元，持續創歷史新高。

11 月營收 鴻海寫歷史新高、大立光創 8 個月來新高

鴻海 3 日公告 11 月營收，在 iPhone 12 系列新機拉貨帶動下，單月營收 6813.75 億元，月增 11.24%、年增 13.06%，寫單月歷史新高；累計前 11 月營收 4.64 兆元，年減 3.29%。

大立光 5 日也公布 11 月營收達 52.44 億元，月增 2.06%，創 8 個月以來新高，年減 21.08%，累計前 11 月營收 510.41 億元、年減 8.27%，大立光預期，12 月客戶端拉貨動能約可與 11 月維持相同水準。

半導體漲風吹到 NOR Flash、上游 MCU 漲幅上看 1 成

繼晶圓代工、封測端傳出調漲價格後，NOR Flash 隨著 TWS 市場規模成長，智慧型手機 OLED 滲透率提升，推升 NOR Flash 晶片需求大幅拉升，加上中芯邏輯晶片客戶需求強勁，造成產能排擠，華邦電、旺宏均對明年上半年營運樂觀看待，並指出，客戶為保供貨穩定，已不太議價、直接下單。

而根據外資近期出具報告指出，明年上半年 NOR Flash 單季漲幅都達 5%，不過業者透露，漲幅高於超過此幅度，甚至上看 10%。

隨著記憶體喊漲，半導體漲風也吹向最上游 IC 設計族群，台 MCU 業者松翰、盛群、凌通皆證實，第 4 季起調整部分產品價格，更有業者直言，漲幅達 1 成以上，反映現今需求強勁與成本上揚。

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〈半導體漲價潮〉漲風吹到 NOR Flash 業者證實明年上半年逐季漲逾 5%

〈半導體漲價潮〉漲風吹向上游 台 MCU 廠證實 Q4 起漲價 幅度逾 1 成

矽晶圓產業整併 環球晶擬公開收購德國矽晶圓大廠 Siltronic AG

矽晶圓大廠環球晶 30 日宣布，與德國矽晶圓大廠 Siltronic AG 正在就達成商業合併協議 (BCA) 進行最終階段協商，環球晶擬以每股 125 歐元、相當於溢價 48%，公開收購 Siltronic 流通在外股份，雙方預期於 12 月第二週，在取得 Siltronic 監事會及環球晶董事會核准後，進行 BCA 簽署。

待收購完成後，環球晶市占可望達 30%，超越勝高，躍居全球第二大矽晶圓廠，並逼近第一名日本信越 (Shin-Etsu) 的 33% ，排名坐二望一，同時，在大廠整併下，有利產業秩序發展與矽晶圓價格穩定。

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〈矽晶圓產業整併〉環球晶排名坐二望一 產業秩序更穩有助價格穩定

中芯、中海油等中企 遭美納入國防黑名單

美國國防部 3 日宣布將中國最大半導體代工廠中芯國際 (SMIC)、中國國營海上石油和天然氣生產商中海油 (CNOOC)、中國建設科技有限公司、中國國際工程諮詢公司等 4 家企業列入國防黑名單，將限制上述公司取得美國投資。

截至目前為止，被列入黑名單的中國企業數量已達到 35 家。雖然被納入國防黑名單初步並未宣布任何懲罰措施。不過美國總統川普恐在近期發布行政命令，將阻止美國投資人自明年下半年起購買黑名單中企業的有價證券

ASML 高層拜訪 三星拚領先台積電取得新一代 EUV 設備

三星電子副會長李在鎔今年 10 月出訪荷蘭，拜會艾司摩爾 (ASML) 以確保極紫外光 (EUV) 微影設備供應穩定，根據外媒報導指出，ASML 執行長也在上週拜訪三星半導體廠，討論 EUV 設備合作的可能性，引起市場議論。

報導指出，ASML 包含執行長 Peter Burnink 在內等多位高層主管，上週訪問三星半導體工廠，討論 EUV 設備供應與開發合作事宜，ASML 主管也與三星半導體事業部主席 Kim Ki-nam 等進行會晤。

郭台銘親率臻鼎等三家泛鴻海成員 與桃園航空城簽 MOU

鴻海創辦人郭台銘 1 日出席桃園航空城產業論壇，也帶領臻鼎 - KY、台灣準時達等泛鴻海集團企業，以及永齡基金會，與桃園航空城簽署 MOU。

郭台銘透露，非常支持桃園航空城計畫，但是原本鴻海關係企業都沒有在名單之中，加上臻鼎董事長沈慶芳也曾提過，想要在航空城取得土地，但搶不到，因此親自與桃園市長鄭文燦談，同時也帶進物流服務的台灣準時達、永齡基金會等與桃園航空城合作。

IC 設計專利戰 義隆控告匯頂求償人民幣 2500 萬元

觸控板大廠義隆 2 日公告，已向北京知識產權法院，指控匯頂侵害公司發明專利，請求法院判令立即停止製造、銷售侵權晶片產品，要求賠償人民幣 2500 萬元，折合新台幣約 1.086 億元。

義隆指出，公司已在北京知識產權法院完成立案，起訴匯頂及北京星意通達科技，主張匯頂應用在觸控板的電容觸控晶片，在公司所擁有的中國發明第 ZL03158451.9 號專利的權利範圍，侵害公司專利權。

康友股臨會全面改選董事 新團隊擬提求償

康友 - KY 3 日舉行股東臨時會，出席比率 59.3%，順利改選 4 席董事、3 席獨董，副總經理呂祥泰表示，新的經營層確立後，後續將選出公司新任董事長，並擬向失聯的董事長黃文烈等前經營層、勤業眾信求償。

康友董事當選名單，包括現任康友獨董趙永泰、現任康友發言人陳民郎、建智會計師、協益鋼鐵代表人廖述忠及安心律師、協益鋼鐵代表人許哲嘉；獨董名單有中投物資中心總經理楊孟翰、正誠律師黃翎芳及曾擔任桓鼎公司董事唐後隆。

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〈康友 - KY 股臨會〉海外資產仍有營運價值 有望重新掛牌上市

龍巖李凱莉接任董事長 李世聰子女雙雙進入董事會

禮儀服務業者龍巖 3 日推選李凱莉擔任董事長一職，即起生效，是繼 9 月中王群中出任總經理後，另一重大人事變動；同時，李凱莉接任董座一職後，總裁李世聰一對子女李凱莉與李俊毅，也都進入董事會。

龍巖指出，李凱莉將與總經理王群中將共同推動企業升級，讓營運管理與永續規劃專業分工，領導龍巖打造品牌新風貌。

政院打炒房祭五大措施 龔明鑫：若房市亂象持續將祭更積極措施

國發會 3 日呈報行政院「健全房市方案」，提出五大對策，將遏止預售屋紅單炒作、不當避稅等行為，國發會主委龔明鑫強調，會持續觀察打炒房成效，若現象未停，將提出更積極措施來因應。

龔明鑫表示，社會公平與居住正義，是蔡總統、蘇揆政策的重中之重，房地產不應被當成一般投資商品炒作，房屋是用來住人，若運用銀行資金炒作，相當不可取。近期內政部會同相關單位，大規模聯合稽查預售屋建案，針對違規缺失，逾期未改正者依法裁罰。

台灣新冠肺炎境外移入激增 印尼籍移工將暫緩入境 2 周

中央流行疫情指揮中心 30 日表示，為了防堵疫情，指揮官陳時中宣布，自 12 月 4 日至 17 日，將暫停引進印尼籍移工入境來台工作 2 周，18 日後視疫情狀況滾動檢討。

陳時中表示，暫停印尼籍移工入境之所以決定從 12 月 4 日起實施，主要考量部分移工已經辦妥手續、買好機票，集中檢疫場所也都完成預定，因此，12 月 4 日以前仍開放印尼籍移工入境來台。