〈康友-KY股臨會〉海外資產仍有營運價值 有望重新掛牌上市

康友 - KY(6452-TW) 今 (3) 日舉行股東臨時會，發言人陳民郎表示，康友旗下海外子公司包括印尼帝斯生技與中國六安華源製藥，其中印尼帝斯有持續經營的價值，初步估計，總資產大於負債，後續將向主管機關提出財報延期，有機會重新掛牌上市。

陳民郎表示，康友下一步要確立公司走向，包括重整營運或清算下市，目標 2-3 個月內有初步結果，若重整營運、重新恢復掛牌，需了解旗下子公司印尼帝斯、六安華源有無經營價值，以及提出財報。

印尼帝斯占地約有 2 萬坪，為康友與哈爾濱獸醫研究所旗下維科生物合資的動物疫苗廠，康友約持有印尼帝斯 7 成股權。陳民郎指出，由於哈爾濱獸醫研究所提供技術、原料等，每年約取得印尼帝斯整體 5% 營收，後續接手後，僅需處理產品行銷與銷售，因此印尼帝斯仍有經營價值。

陳民郎表示，六安華源新舊廠房合計約 1 萬多坪，主要聚焦在大輸液、原料藥等，不過目前經營團隊沒有相關專業背景人才，加上六安華源已關閉廠商，後續是否能接手經營，仍是問號。

財報部分，陳民郎指出，新經營團隊出爐後，會向主管機關提出延後半年至一年申報財報，且會回溯過去財報真實性，若財報順利繳交，公司股票有望重新掛牌。

陳民郎說，目前公司負債約 12 億元，據初步資產調查結果來看，總資產大於負債，若財報順利遞延、繳交，不會走向下市之路。