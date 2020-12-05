非農慘烈！美恐陷W型衰退 舒默敦促出台新刺激法案

週五 (4 日) 最新非農就業報告遠低預期，創 5 月就業市場開始改善以來最低，美國參議院 (少數黨) 民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 加大呼籲年底前盡快推出新刺激法案。

參議院多數黨領袖麥康奈爾近期公布規模約 5,000 億美元的新紓困提案，遠低於眾議院議長佩洛西和舒默要求的 9080 億美元紓困草案規模。

兩黨仍在失業保險、對州和地方政府的支援、教育資金和企業責任保護等問題存在分歧。

眾議院議長佩洛西週五堅持 9080 億美元紓困規模，她認為該計畫獲得少數共和黨員支持，相信該計劃可能成為兩黨真正談判的基礎，因為這份非農報告帶來談判的動力。

佩洛西補充說，儘管延長政府資金的最後期限只有一個星期，我們仍有時間制定綜合支出與新冠救濟計劃。

美國參議院 (少數黨) 民主黨領袖舒默週五發表公開聲明，最新的就業報告顯示，對強有力、緊急紓困的需求比以往任何時候都更為重要。

舒默表示，參議院的共和黨人越來越理解這種緊迫性，參院多數黨領袖麥康奈爾應該聽取他們的請求，就像數百萬在經濟掙扎中的美國家庭一樣。

舒默稱，這份就業報告敲響 W 型衰退即將來臨的警鐘，為任何阻礙兩黨達成緊急救援的人敲下警鐘。

美國勞工部週五 (4 日) 公佈最新非農就業報告顯示，新冠疫情持續惡化，打擊就業復甦步伐，11 月非農新增就業報 24.5 萬人，遠低於預期 (44 萬)。

芝加哥聯準會 (Fed) 總裁 Charles Evans 直言，經濟復甦長路漫漫，這份報告有些令人失望。