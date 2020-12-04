加州重啟居家防疫禁令 參眾領袖緊急重啟談判

隨著全美自感恩節後疫情狂燒，加州宣布重啟地區性居家防疫禁令，加上年底多項紓困計畫即將到期，週四 (3 日) 美國眾議院長佩洛西和參議院共和黨領袖麥康奈爾自 2020 年總統大選後終於恢復談判。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 6,491 萬例，死亡數突破 150 萬例。

美國累計確診超過 1,405 萬例，累計死亡數超過 27.5 萬。CDC 主任 Robert Redfield 周三表示，未來三個月可能是美國公共衛生史上最困難的一次，染疫、住院和死亡人數都將上升。

加州宣布重啟居家防疫禁令 (圖片：AFP)

加州州長紐森 (Gavin Newsom) 週四 (3 日) 宣布，酒吧 / 酒廠、美髮沙龍、紋身、理髮店等服務業暫時關閉三周，一些學校和關鍵基礎設施將保持營業，餐館將被允許提供外賣和外送服務。

加州州長紐森稱，最重要的是，如果我們現在不採取行動，我們的醫院系統將不堪重負。如果我們現在不採取行動，我們將繼續看到死亡率上升，更多的生命損失。

與此同時，美國眾議院長佩洛西和參議院共和黨領袖麥康奈爾終於重回談判桌。

佩洛西發言人稱，佩洛西和麥康奈爾將盡快達成綜合支出和冠狀病毒紓困的共同承諾，雙方希望政府資金到期的最後一天 (12 月 11 日) 前解決這兩個棘手的問題。

麥康奈爾在於佩洛西討論後提到：「是的，很好，我們進行了很好的交談。我們都有意盡快完成綜合支出和冠狀病毒紓困計畫。」

佩洛西和參議院民主黨領袖舒默此前要求以 9080 億美元紓困草案成為談判的基礎，麥康奈爾則公布規模約 5,000 億美元的新紓困提案。

麥康奈爾週四談判前對外表示，他看到年底之前兩黨達成新刺激協議的希望。他表示：「兩黨相互妥協指日可待，我們知道我們的共識在哪裡，我們可以做到。」