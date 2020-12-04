替代庫德洛！拜登提名貝萊德高階主管 賀錦麗幕僚破天荒全女性

週四 (3 日) 美國當選總統拜登提名前白宮管理及預算局官員狄斯 (Brian Deese) 擔任美國國家經濟委員會 (NEC) 主席，接替目前在川普政府由庫德洛 (Larry Kudlow) 擔任的職位。

早前該提名熱門人選有 Fed 副主席的佛格森 (Roger Ferguson)，和美國運通 (AE) 前執行長謝諾 (Kenneth Chenault)，最終拜登提名貝萊德高階主管狄斯 (Brian Deese) 出任 NEC 主席。

狄斯目前為貝萊德高管，監督永續投資策略，曾是歐巴馬總統對氣候、保育和能源的高級顧問。

美國總統當選人拜登的財經團隊逐漸成形，拜登上月 30 日提名外界呼聲最高的前 Fed 主席葉倫擔任財長外，還提名了另三名女性坦登 (Neera Tanden)、魯斯 (Cecilia Rouse) 和鮑詩依 (Heather Boushey)。

加州非裔聯邦參議員賀錦麗 (Kamala Harris) 是美首位非裔女副總統也延續拜登風格，最新幕僚團隊名單打破天花板，清一色全是女性。

(圖片：拜登賀錦麗過渡網站)

賀錦麗任命前總統柯林頓 (Bill Clinton) 參謀長弗洛諾伊 (Tina Flournoy) 擔任幕僚長。

賀錦麗還提名其長期高級顧問科索格盧 (Rohini Kosoglu) 擔任國內政策顧問。

美國前駐保加利亞大使麥克爾唐尼 (Nancy McEldowney) 則出任賀錦麗的國家安全顧問。