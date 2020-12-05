〈熱門股〉三洋電資產題材發酵 股價一度突破40元大關

三洋電 (1614-TW) 旗下泰山廠將進行都更地目變更，預計 2-3 年動工，擬規劃成購物中心及住宅區，本週吸引外資進駐，週五 (4 日) 股價一度突破 40 元大關，攀升至 42.7 元，創新高，站穩短均線。

三洋電目前共有 3 處資產開發案，包括泰山廠、高雄岡山廠及三峽廠，其中，外界關注 2.3 萬坪土地面積的泰山廠。

三洋電旗下泰山廠正在辦理都市計畫工業地變更，由於新北市府近期提出都更三箭政策，容積率申請最大比例從最高 300%，提升至 600%，不過，申請容積率越高，需要回饋給政府的價金與建物捐贈也較多，須審慎評估容積率。

泰山廠後續有初步定案後，將交送董事會討論，再向新北市政府補件申請，展開地目變更作業，泰山廠預計未來會分兩大區域，包括購物中心及住宅區。

本業方面，三洋電受惠新冠肺炎疫情持續延燒，居家辦公時間拉長下，家用冷凍櫃需求量暴增，海外醫療用冷凍櫃拉貨動能同步強勁，醫療、家用冷凍櫃供不應求，尤其歐美地區需求量最大，訂單已看至明年農曆年後，為明年營運添柴火。

三洋電第 3 季稅後純益 1.44 億元，季增 16.13%、年增 97.26%；前 3 季稅後純益 3.01 億元，年增 77%。