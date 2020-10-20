疫情帶動冷凍櫃供不應求 三洋電訂單看至明年農曆年後

新冠肺炎疫情持續延燒，居家辦公時間拉長下，家用冷凍櫃需求量暴增，海外醫療用冷凍櫃拉貨動能同步強勁，三洋電 (1614-TW) 透露，醫療、家用冷凍櫃供不應求，尤其歐美地區需求量最大，訂單已看至明年農曆年後。

三洋電近期推出 - 60℃臥式超低溫冷凍櫃，有 100G、170G 及 250G 等 3 種容量，另外也開發出新一代醫療低溫冷藏冷凍櫃，主要銷售地區為歐洲、美國及日本。

三洋電表示，醫療用冷凍櫃規格要求較高，產品從採購、生產到測試至少需要 2 個月，雖然銷售量不大、但單價高，價格較一般冷凍櫃高出 5-6 萬元，目前以外銷為主，且近期陸續接獲新客戶訂單，為營運添新動能。

近期國際藥廠開發新冠疫苗有斬獲，冷鏈保存成焦點，三洋電為國內主要低溫冷凍櫃供應商，三洋電指出，由於已開發出醫療用冷凍櫃，後續也將與相關業者接洽，不排除任何合作空間。

至於 - 60℃臥式超低溫冷凍櫃方面，三洋電表示，該產品主打急速冷凍，生食在結冰過程中不會流失水分，近期民眾因疫情影響減少外出，冷凍食物需求增加，截至目前為止，冷凍櫃銷量年增 5 成以上。

三洋電冷凍櫃占整體營收比重約 8%，在疫情帶動下，海外冷凍櫃需求強勁，出現供不應求狀況，加上陸續接獲新客戶，三洋電訂單已排至明年農曆年後，為明年營運添柴火。

三洋電 9 月營收 4.72 億元，月減 1.33%、年增 7.51%；第 3 季營收 16.44 億元，季增 2.75%、年增 12.07%；前 9 月營收 44.15 億元，年增 6.46%。