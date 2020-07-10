〈三洋電法說〉疫情+天氣炎熱 家電銷售暢旺 全年可望小幅成長

三洋電 (1614-TW) 今 (10) 日舉行法說會，展望後市，副總經理紀安郎表示，受惠新冠肺炎疫情及天氣較往年炎熱，家電產品銷量較去年成長，雖然銷售動能將在下半年逐步減緩，不過全年業績仍有機會比去年小幅成長。

三洋電家電產品營收比重 94.97%、租賃收入占 4.15%、其他事業占 0.88%；在家電產品中，冷氣占比達 37%、洗衣機占 22%、冰箱占 17%、冷凍櫃占 8%、顯示器占 6%。

經理林陳勝提到，今年上半年天氣較往年炎熱，冷凍櫃、冰箱及冷氣銷售台數、銷售金額都有顯著成長，其中，冷凍櫃上半年銷售金額年增 37.69%、冰箱年增 0.2%、冷氣年增 6.98%，不過銷售旺季逐漸進入尾聲，銷售動能同步減緩。

法人預期，由於三洋電上半年業績不俗，下半年業績難超越上半年，力拚持平去年，全年仍有機會優於去年。

林陳勝表示，雖然近期政府有針對家電祭出優惠活動，以去年汰舊換新政策來看，消費者銷售時程往前，有助短期業績成長，不過貨物稅退稅政策，屬於長時間政策，對營運效果較無明顯挹注。

三洋電 6 月營收 6.16 億元，月增 7.07%、年增 33.84%；第 2 季營收 16 億元，季增 36.87%、年增 10.34%；上半年營收 27.7 億元，年增 3.41%。