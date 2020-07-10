〈三洋電法說〉泰山廠目標8月底前確認容積率 動工仍須3年

三洋電 (1614-TW) 今 (10) 日舉行法說會，針對泰山廠開發進度，副總經理紀安郎表示，將朝新北市政府實施的都更三箭進行地目變更，預計 8 月底前可確認土地開發容積率，不過由於土地坪數大牽涉許多法規，動工至少還需要 2-3 年。

三洋電目前共有 3 處資產開發案，包括泰山廠、高雄岡山廠及三峽廠，其中，外界關注 2.3 萬坪土地面積的泰山廠。

紀安郎指出，泰山廠正在辦理都市計畫工業地變更，由於新北市府近期提出都更三箭政策，容積率申請最大比例從最高 300%，提升至 600%，不過，申請容積率越高，需要回饋給政府的價金與建物捐贈也較多，因此，必須審慎評估容積率。

紀安郎說，目前已與顧問團隊進行討論，預計最快下個月能有初步定案，後續將交送董事會討論，再向新北市政府補件申請，展開地目變更作業，泰山廠預計未來會分兩大區域，包括購物中心及住宅區。

其他資產開發方面，高雄岡山廠原與物流中心業者合作，後續物流業者內部提出變革，希望從租賃廠房改為購地自建，不過由於合作破局，目前岡山廠閒置當中。

紀安郎表示，岡山廠仍朝出租為目標，能與業者長期合作，並協助業者興建廠房再出租，初步鎖定近期中小型台商；另外，三峽廠則是作為遷廠使用，配合泰山廠變更進度施工。