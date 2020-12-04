中階新機助陣 宏達電11月營收回升至5.55億元 仍寫同期次低

宏達電 (2496-TW) 今 (4) 日公布 11 月營收，受惠中階機種 Desire 系列新機上市、VR 雙 11 購物節推升下，單月營收回升至 5.55 億元，月增 29.26%、年增 0.96%，但仍寫同期歷史次低；前 11 月營收 51.91 億元，年減 44.81%。

宏達電表示，11 月推出 HTC Desire 20 + 雲彩藍，升級搭載高通驍龍全新 7 系列 CPU、配置 6.5 吋大螢幕與 5000mAh 電力，照相功能提升至 5 鏡頭，包括 4800 萬畫素主鏡頭、1600 萬畫素自拍前鏡頭，且價格具有競爭優勢。

另外，11 月也祭出優惠活動，針對 HTC U20 5G 及 VIVE Cosmos 組合優惠，推升單月營收回溫。

針對 VR 布局，宏達電近期也與國立東華大學簽署產學合作備忘錄，打造東台灣首間 VR 人才培育中心，未來雙方更將合作成立 HTC VIVE 教學認證中心，發展 VR 內容研發實力。

宏達電第 3 季稅後虧損 14.1 億元，虧損較上季、去年同期大幅收斂，每股虧損 1.7 元；前 3 季稅後虧損 48.98 億元，虧損較去年同期大幅收斂，每股虧損 5.98 元。