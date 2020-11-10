宏達電Q3毛利率創近9年新高 虧損收斂每股虧損1.7元

宏達電 (2498-TW) 今 (10) 日公佈財報，在 5G 手機、VR 拓展新領域應用下，第 3 季毛利率 27%，創 9 年來新高；稅後虧損 14.1 億元，虧損較上季、去年同期大幅收斂，每股虧損 1.7 元。

宏達電第 3 季營收 15.3 億元，季增 14.14%、年減 37.43%；毛利率 27%，季增 0.5 個百分點、年增 4.32 個百點；營利率 - 103.1%，虧損較上季收斂、較去年同期增加。

宏達電前 3 季營收 42.06 億元，年減 48.71%；毛利率 26.6%，年增 7.5 個百分點；營利率 - 121.2%，虧損較去年同期小幅增加；稅後虧損 48.98 億元，虧損較去年同期大幅收斂，每股虧損 5.98 元。

宏達電表示，第 3 季發表全球首款台製 5G 手機 HTC U20 5G，並在台灣、歐亞地區發表 HTC Desire 20 Pro，銷售表現不俗。

VR 方面，宏達電與美國醫療設備公司 Penumbra 合作，研發 FDA 認證可協助中風和其他神經血管性疾病患者臨床復健的系統、發表 ElevateXR 工作場所安全培訓解決方案、與技嘉 (2376-TW) 合作推出結合 VIVE Cosmos 及首款預先整合 VIVE Cosmos 虛擬實境系統的 VR 電競筆記型電腦產品組合 Cosmos Series x AORUS 15G 等。

宏達電 10 月營收，在沒有推新機的影響下，單月營收降至 4.3 億元，月減 47.41%、年減 34.48%；不過前 10 月營收 46.36 億元，年減 47.66%，年減幅持續收斂。