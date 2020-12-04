〈是方展望〉營運三箭齊發 明年獲利維持雙位數成長

是方 (6561-TW) 董事長吳彥宏今 (4) 日表示，除語音業務持續萎縮外，其他三大業務包括數據、雲端、IDC 機房等營運動能續強，看好明年全年營收維持 6-8% 年增幅、獲利則雙位數成長。

是方前 3 季數據網路服務營收比重 47.5%、雲端應用服務占 29.2%、IDC 機房服務 11.2% 、語音服務 10.1%，總經理劉耀元表示，隨著環境變化，語音服務需求日漸下滑，產品規模縮減已成趨勢。

另一方面，隨著新冠疫情推升居家辦公、遠距教學需求增加，企業將資料走向雲端化，是方看好，雲端應用服務、IDC 機房服務及數據網路服務，營運將逐步走強。

吳彥宏表示，受惠企業對雲服務需求轉強，且難建置大型平台，或是培養 IT 相關人才，因此是方 IDC、雲端服務內容成長動能強勁，尤其雲端應用服務從過去營收不到個位數，現今已逼近 3 成，後續營收比重將持續增加。

展望明年，是方近年每年營收約年增 6-8%、獲利也有 10% 以上年增幅，三大業務穩定發展下，明年營收、獲利年增幅有望維持往年水準。

是方宣布切入健康新事業應用，推出是方 i 健康 APP，與 IBM、Garmin 等企業合作，整合智慧穿戴、身體量測數值裝置，可進行健康風險評估、運動行為分析與飲食智慧分析。