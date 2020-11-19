宏達電攜東華大學 打造東台灣首間VR人才培育中心

宏達電 (2498-TW) 今 (19) 日宣布，與國立東華大學簽署產學合作備忘錄，打造東台灣首間 VR 人才培育中心，未來雙方更將合作成立 HTC VIVE 教學認證中心，發展 VR 內容研發實力。

宏達電表示，VR 人才培育中心首個計畫將進行觀光、藝術、文化及教育的跨域運用，並開發在地特色的 VR 數位內容。消費者只要戴上 VIVE Cosmos 或一體機 VIVE Focus Plus，就能親身體驗花東縱谷、七星潭及慶修院等美景，且不受任何空間和疫情的限制。

東華大學校長趙涵捷表示，與 HTC 合作成立首間大專院校 VR 人才培育中心，會先著手進行課程設計與人才培訓，蓄積開發及研究能量，中長期則將整合中心培訓人才及本校跨域科研能量。

HTC 台灣區總經理陳柏諭指出，5G 世代來臨，將帶動產業快速變遷，未來市場對於 VR/AR/MR/XR 人才需求將大幅增高，而隨著全球 VR 生態圈發展成熟，加上疫情改變工作與生活型態，其中，虛擬實境是實現新工作與生活型態的關鍵。

VR 人才培育中心由東華大學資工系負責運營，系主任江政欽表示，本系有 5 分之 1 的學生為外籍生，來自超過 30 個國家，具國際視野，加上資工系具備研發量能，盼未來資工系也有望成為 HTC VR 的教學認證中心。