「鬼滅之刃」經濟效益驚人！專家估計超過2000億日圓

日本人氣漫畫「鬼滅之刃」熱度不減，包含數位版本的漫畫發行量已累計突破 1.2 億本，在日本當地的電影票房也有望創下歷史新高。專家估計鬼滅之刃帶來的經濟效益超過 2000 億日圓。

鬼滅之刃系列漫畫的最後一集本週五 (4 日) 在日本當地上市。而該漫畫的銷量，自從 2 月上市的第 19 集超過 4000 萬本 (含數位版) 以來，每一集在推出之後都達到 2000 萬本。

聯名款的零食飲料等同樣熱銷。根據《日本經濟新聞》報導，即使在肺炎疫情干擾下，其所帶來的經濟效益試算超過 2000 億日圓。

根據日本「出版科學研究所」說法，發行量超過一億本的漫畫只有「七龍珠」、「火影忍者」、「航海王」、「灌籃高手」等九部作品。而鬼滅之刃的每一集作品，在日本的每月銷售排行都名列前茅，如此銷售熱潮實屬另類。

10 月 16 日在日本上映的鬼滅之刃電影版動畫「鬼滅之刃 無限列車篇」，在截至 11 月 29 日的累計票房收入已突破 275 億日圓。這已經超越 1997 年由美國男星李奧納多狄卡皮歐主演的災難愛情電影「鐵達尼號」的 262 億日圓票房紀錄，與日本歷年票房冠軍、日本動畫大師宮崎駿的 2001 年作品「神隱少女」的 308 億日圓票房紀錄之間的距離，也似乎沒有那麼遙遠。

在日本社會所興起的鬼滅之刃現象，與卡通版的推出有相當大的關連。系列卡通於電視、網路串流平台等推出，在疫情造就的宅經濟趨勢中，取得相當大的成功。

另外鬼滅之刃與日本第三大超商 LAWSON 合作，聯名款商品在 10 月推出，截至 11 月中旬的相關營收已達到 50 億日圓。

與 DyDo 合作的罐裝咖啡也同樣熱賣，估計聯名款在今年 10 月推出後約三週賣出超過 5000 萬罐。該公司 2020 年度的聯名款罐裝咖啡銷量，預估達到去年咖啡飲料總銷量的 1 成。

三井住友 DS 資產管理的首席經濟學家宅森昭吉表示，他估計鬼滅之刃的經濟擴散效益至少超過 2000 億日圓。

媒體內容研究家的黑川文雄也表示，受到疫情干擾，與去年相比市場上所推出的新作品數量減少。他認為在鬼滅之刃的最後一集漫畫上市後，熱潮將持續下去。此外由於疫情關係，來自好萊塢等的大片紛紛延期上映，使鬼滅之刃沒有競爭對手，加上與企業間的聯名合作，都能繼續支撐人氣長紅。