《鬼滅之刃》電影火紅 日本片商東寶股價飆高

在日本擁有最多電影院和票房收入的電影公司東寶株式會社 (9602-JP)，由於人氣漫畫《鬼滅之刃》的電影版動畫「無限列車篇」上週五 (16 日) 在日本首映當天傳出票房突破 10 億日圓的消息，週一 (19 日) 股價大漲。有機會挑戰股價新高。

根據《日本經濟新聞》週一 (19 日) 報導，有部分的日本體育報刊在報導中指出，2020 年 10 月 16 日在日本上映的超高人氣動漫《鬼滅之刃》的電影版動畫「無限列車篇」在上映當天開出紅盤，票房收入估計達 10 億日圓以上。

東寶股價週一 (19 日) 在日本東京股市開盤後開高走高，早盤一度較前一個交易日上揚 7.0% 或 315 日圓、來到每股 4790 日圓，出現 2019 年 9 月 27 日以來，時隔 1 年的高價水位。也因為週末有許多的日本媒體都報導了相關新聞，以散戶為主的短線買入大增。

在台北時間 19 日下午 12:27 時，東寶股價暫報每股 4665 日圓，較上一個交易日上揚 4.25% 或 190 日圓。

東寶股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

從當前的發展來看，投資人有意識到東寶股價於 2019 年 6 月創下的歷史高點每股 4915 日圓。日本某家網路券商的情報負責人指出，開出紅盤的票房收入是否有對東寶的業績帶來貢獻，還有必要持續觀察。

未來東寶股價能否像《鬼滅之刃》劇中主角般的透過全集中呼吸法來大幅提升戰鬥力、讓股價向上飆升，投資人也還需持續留意行情變化。