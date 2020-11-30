「鬼滅之刃」熱潮不滅！在日本影史票房坐二望一 漫畫銷量獨占前廿二名

日本超人氣漫畫「鬼滅之刃」的電影版動畫，「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」(接下來以「鬼滅之刃劇場版」稱之) 票房在日本當地創下新紀錄，成為日本影史賣座第二的電影。而系列漫畫，也稱霸日本 2020 年的第一至第廿二名銷量排行。

根據日本《時事通信社》週一 (30 日) 報導，鬼滅之刃劇場版截至 11 月 29 日為止的日本票房收入報 275 億 1243 萬日圓，超越 1997 年由美國男星李奧納多狄卡皮歐主演的災難愛情電影「鐵達尼號」的 262 億日圓票房紀錄。

根據日本《興行通信社》所作的票房統計，日本歷年票房冠軍紀錄是由動畫大師宮崎駿的 2001 年作品「神隱少女」(308 億日圓) 所寫下。而到目前，日本已有 2053 萬人到電影院觀賞鬼滅之刃劇場版，突破 2000 萬人大關。

10 月 16 日於日本上映的鬼滅之刃劇場版，票房在短短 10 天時間就達到 100 億日圓、上映 24 天後達到 200 億日圓、上映 38 天後達到 250 億日圓，不論是在哪個金額關卡都創下日本影史的最短達成紀錄。

片商為了刺激票房，更從 11 月中旬到 12 月底期間，每週推出不同角色的限量卡片來給觀眾收藏，預估有許多影迷也將數度進入戲院觀看。

在原作漫畫方面，根據日本 Oricon 統計，系列作品的第十八集勇奪日本 2020 年的銷售冠軍，截至目前共賣出 439.3 萬本。不僅如此，該排行的第一至第廿二名也全都由鬼滅之刃系列拿下。這也是該統計自 2008 年展開以來，首度出現了如此傲人紀錄。

前三名分別為第十八集、第十九集 (424.3 萬本) 與第一集 (370.3 萬本)。第廿二名是系列作品第廿一集 (265.5 萬本)，而大結局的第廿三集則即將在 12 月 4 日於日本推出。