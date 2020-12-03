對抗Amazon 沃爾瑪取消會員35美元網購低消規定

美國零售業龍頭沃爾瑪 (Walmart)(WMT-US) 於 2 日 (週三) 宣布，未來該公司享有當日宅配服務的「Walmart+」會員，即使訂單金額未滿 35 美元也可下單。即使是小額消費也可下單，目的也是為了與競爭對手亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 抗衡。

從 12 月 4 日起，凡是 Walmart + 會員在「Walmart.com」購物網站購買日用品、服飾、家電、遊戲等，都將適用該項規定。而在過去則有每筆訂單必須超過 35 美元的限制。

沃爾瑪股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

沃爾瑪的客戶總監 (Chief Customer Officer，CCO)Janey Whiteside 表示「顧客只要將商品放入購物車內即可下單，購物將更為順暢。」

在下單隔天到兩天後，商品就會送到會員家中。而由店面負責配送的生鮮與食品等，則不在當天送達的範圍內，而以往規定則是每筆訂單需超過 35 美元。

Walmart + 是沃爾瑪在今年 9 月中旬推出的訂閱制服務，年費 98 美元。會員享有食品、日用品、家電等的當日宅配服務，而在以往有著每筆訂單必須超過 35 美元的規定。

而雖然 Walmart + 的 98 美元年費，低於對手亞馬遜在 2005 年所推出的付費會員服務「Amazon Prime」(119 美元)，不過也沒有影音串流等服務。

亞馬遜會員凡購買「Prime」對象商品，就算數量只有一個也可享有免費配送的好處。而該公司所提供的生鮮宅配服務「Amazon Flash」在使用規定上則與沃爾瑪相同，凡訂單金額超過 35 美元才享有免費配送。

沃爾瑪在全美有大約 4700 家店面，也透過宅配及會員服務來擴大業務。但也推動營運合理化並設法降低人事成本。根據美國商業節目《Fox Business》等媒體的 2 日報導，沃爾瑪預定明年一月要在阿肯色州及紐澤西州裁減約 1240 名員工。