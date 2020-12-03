砸錢擴展Podcast地盤！亞馬遜擬3億美元買下Wondery

《華爾街日報》週三 (2 日) 援引知情人士消息報導，亞馬遜 (AMZN-US) 正商議 podcast 初創公司 Wondery，估值超過 3 億美元。

報導稱該交易仍在進行中，也不排除談判不成的可能。Wondery 上一輪融資是在 2019 年 6 月，當時公司估值為 1 億美元。

音頻領域爆炸性成長，Wondery 公司今年營收可望成長到 4000 萬美元以上，其中 75% 來自廣告，其餘來自授權許可，包括對電視和 Audible 和 Stitcher Premium 等訂閱服務，以及對 Wondery 自家今夏推出的高級訂閱服務的許可。

互動廣告局 (IAB) 數據顯示，美國去年來自 Podcast 的廣告營收估計成長 48%，達到 7.081 億美元，估計 2021 年將超過 10 億美元。

亞馬遜 9 月中旬積極切入 Podcast，當時宣布將音樂串流服務加入 Pocast，美國、英國、德國和日本的 Amazon Music 所有方案用戶都可以免費串流 Podcast。

私人股權的 Wondery 是市場上最後一家大型、獨立的 podcast 公司，也可能是大型科技公司或媒體巨擘直接砸錢切入這蓬勃發展領域的最後機會。Wondery 的投資者包括 Waverley Capital、Lerer Hippeau Ventures、Greycroft Partners 和 Advancit Capital 等創投公司。

《彭博》上個月報導，蘋果 (AAPL-US) 和索尼音樂娛樂 (SNE-US) 均有意收購 Wondery，且正尋求 3 億美元至 4 億美元的潛在交易。

蘋果和 Wondery 均無立即回應媒體置評請求。