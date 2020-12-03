Fed褐皮書：經濟適度成長 疫情導致部分轄區放緩或停滯

美國聯準會 (Fed) 週三 (2 日) 發布最新褐皮書，在 10 月底到 11 月 20 日間，大部分地區經濟維持適度或溫和 (modest or moderate) 成長，但受確診激增影響，4 個區幾乎沒有成長，5 個區經濟活動低於疫情前水準。Fed 預料，2021 年拖欠貸款的現象將會更普遍增加。

褐皮書顯示，中西部受到疫情打擊格外嚴重，隨著確診激增，費城和中西部 4 個轄區中的 3 個轄區都回報 11 月初的經濟活動開始放緩。

製造業、物流、營建與成屋銷售等產業表現高於平均。銀行貸款組合惡化，尤其是零售、觀光和酒店業的商業貸款。Fed 預料，2021 年拖欠貸款的現象將會更普遍增加。

大部分轄區企業的展望仍維持樂觀，不過，由於疫情升溫、封城力道加強、失業救濟金等紓困到期影響，樂觀情緒有所減緩。

大多數地區的就業成長速度都在放緩；多數區域薪資仍略微成長，為低技能工人加薪的壓力較大。由於疫情的不確定性影響，部分地區企業可能會影響原先的招聘活動。

達拉斯聯準銀行表示，疫情正影響達拉斯企業招聘活動，若就業要達到疫情前的水平，需要 2 年多的時間。疫情也導致費城 11 月初經濟活動下降，加劇了裁員、破產等隱憂。

由於經濟前景仍然壟罩於疫情的不確定性當中，聯準會 (Fed) 主席鮑爾本週敦促國會應通過更多紓困案，以應對疫情加劇的趨勢，他表示目前許多領域需要幫助，數百萬人仍舊失業，應將援助重點放在失業工人、小型企業，以及州和地方政府身上。