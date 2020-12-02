Airbnb下週IPO 可望籌資26億美元 市值達 348億美元

鉅亨網編譯許家華 2020年12月2號15點50分

Airbnb 週二 (1 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 遞交 S-1 公開說明書，為其 IPO 定價，若以高端定價計算，可望籌資多達 26 億美元，市值達 348 億美元，高於 2017 年私人融資給出的最高估值 310 億美元。

Airbnb 上一回私人估值為 180 億美元，在今年稍早因受疫情重創而籌資 20 億美元之後，幾乎將 2017 年的估值腰斬。

根據 Airbnb 的 IPO S-1 公開說明書，該公司計劃以每股 44 至 50 美元的價格出售 5191 萬 4894 股股票，以股票代碼 ABAB 在納斯達克掛牌交易。

目前 37 家投行正在開展此交易，該交易由摩根士丹利和高盛承銷。

《巴倫周刊》報導，知名住房共享平台 Airbnb 下週將公開銷售，預計 12 月 9 日週三對其交易定價，並於 10 日進行交易。除此大規模的 IPO 外，還有多家企業也將 IPO 且計畫較 Airbnb 早一日進行交易 (即 9 日)，包括 DoorDash、C3.ai 和 PubMatic。

Airbnb 表示，聯合創辦人 Brian Chesky、Joe Gebbia 和 Nathan Blecharczyk 將出售約 190 萬股股票，使此次 IPO 發行總股數達 5190 萬股。根據 Airbnb 向 SEC 提交的文件，3 名創辦人在 IPO 後仍約擁有 43% 的投票權。

根據其文件，Airbnb 稱其業務因疫情而「嚴重下滑」，但因「短程度假潮」興起，其業務模式反轉，9 月 30 日止的季度獲利 2.193 億美元，雖然較去年同期 2.667 億美元的獲利下降了 17％，但與上一季 (6 月 30 日止) 虧損 5.756 億美元的成績相比仍是一大躍進。

9 月 30 日止的季度營收年減 18% 至 13 億美元，但成本和支出也下降了 35%。

根據招股說明書，Airbnb 槓桿程度很高，截至 9 月 30 日，其長期債務接近 20 億美元。