軟體業史上第二大併購案！Salesforce將以277億美元收購Slack

Salesforce(CRM-US) 週二 (1 日) 宣布將以 277 億美元收購商用通訊軟體 Slack (WORK-US)，並透過現金與換股方式進行收購，成為軟體業史上第二大收購案，也是 Salesforce 創立以來最大規模的收購行動。

Salesforce 發布聲明表示，Salesforce 將透過現金和股票的方式收購，以每股 26.79 美元的價格購買 Slack 的股票，以及以 0.0067 股 Salesforce 的股票來進行換股。上周收購消息傳出前 Slack 股價仍低於 30 美元，隨後該股便暴漲 38%。

此次收購案將成為軟體業第二大的收購案，目前史上最大一筆交易是 2018 年 IBM(IBM-US) 以 340 億美元收購紅帽 (Red Hat)，僅次於 Salesforce 收購案的則是 2016 年微軟 (MSFT-US) 270 億美元的 LinkedIn 收購案。

近年來 Salesforce 運用併購持續擴張軟體版圖，除了 Slack 收購案外，Salesforce 在 2018 年斥資 65 億美元收購 MuleSoft，以強化多平台數據連結， 並在 2019 年斥資 153 億美元收購數據視覺化軟體 Tableau 。

如今成功收購 Slack 後，Salesforce 將有望進一步強化商業軟體的產品組合，持續擴充商用服務範圍。

此收購案也將使 Salesforce 與微軟的競爭更加激烈，微軟的商用通訊服務 Teams 已成為 Slack 目前最強大的競爭對手。

Salesforce 與微軟 Teams 正面對決

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示：「對微軟而言，這項收購案無疑是一大警訊，Slack 明顯是微軟 Teams 企業通訊軟體的強勁競爭者，若敲定收購案，將意味著微軟需與 Salesforce 正面對決。」

DA Davidson 分析師 Rishi Jaluria 則認為，微軟 Teams 在商業應用上與 Slack 相比更具有優勢，部分原因在於微軟免費提供 Teams 以及其他成套的軟體。不過，Slack 併購案敲定後，Slack 將能藉由 Salesforce 提高在大型企業的滲透率。

Salesforce 與微軟目前正在其他許多領域進行激烈競爭，Salesforce 自去年沒能成功收購 LinkedIn 後轉而接手 Tableau，並買下微軟旗下的商業分析軟體 Power BI，從而進入資料視覺化的市場。