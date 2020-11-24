台股近關情怯翻黑退守13800點 三大法人賣超51.3億元

台股今 (24) 日早盤續寫新高，一度衝上 13951.17 點，不過，隨著獲利了結賣壓出籠，指數翻黑下挫，儘管聯電逆勢大漲近 5%，但權值股普遍走弱，加權指數終場跌 70 點，收在 13807 點，回測 5 日線，三大法人合計賣超 51.3 億元。

台股今日成交值放大至 2600 億元之上，觀察籌碼面，外資昨日回補百億後，今日又轉為賣超 47.68 億元；投信續賣超 5.43 億元；自營商則持續買超 1.81 億元，為連 5 買，三大法人合計賣超 51.39 億元。

聯電早盤大漲逾 7%、衝上 39.3 元，但漲幅隨即收斂，終場勁揚 4.9%，收在 38.15 元，市值超車台化、富邦金、大立光，躍居台股第十大。而權王台積電開盤後一度觸及 500 元關卡，但隨即翻黑下挫，終場跌 0.9%，收 492 元。

PCB 族群今日獲得買盤青睞，ABF 載板大廠南電及景碩雙雙攻上漲停，欣興、金像電也有 5% 左右的漲幅，健鼎、楠梓電也表現不俗。

光電族群同步獲資金進駐，面板雙虎友達及群創聯袂漲逾 2.5%；太陽能股達能、元晶大漲逾半根停板，茂迪、中美晶、碩禾、聯合再生、太極、安集，表現都相當亮眼。

法人表示，台股短線有漲多獲利回吐賣壓，由於近 3 周已漲 1000 多點，壓回整理都還算是健康狀態，接下來類股輪動快速，可留意中小型股發展。