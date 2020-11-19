台股漲多回檔 外資終止連6買 三大法人賣超44.9億元

美股周三全面收黑，台股今 (19) 日早盤一度翻紅升至 13785 點，續創歷史新高，不過，隨著高檔賣壓出籠，權值股普遍走弱，台積電領跌，加權指數終場下跌 50 點，收在 13722 點，外資終止連 6 買，三大法人合計賣超 44.91 億元。

台股今日成交量能下滑至 2000 億元左右。觀察籌碼面，外資轉為賣超 47.04 億元，終止連 6 買；投信賣超 1.73 億元；自營商則買超 3.84 億元，三大法人合計賣超 44.91 億元。

台積電今日遭遇高檔賣壓，終場下挫 1.4%，收在全日最低 490 元；鴻海、大立光、聯電股價同步走軟；金融權值股面臨漲多回檔，以中信金跌 2% 最重。聯發科明年展望正向，股價相對有撐；台達電、矽力 - KY、國巨等股價皆逆勢上漲

資金輪動轉進中小型股，面板雙虎獲法人青睞，友達強勢大漲逾 3%，群創則漲近 2%，彩晶也漲 1.5%。此外，觸控面板廠洋華 4 季機電業務穩健，明年貼合服務效益可望顯現，今日股價亮燈漲停。

觀察盤面焦點，遊戲股華義及辣椒今日恢復普通股交易，聯袂亮燈漲停。長榮航受惠子公司長榮航太減資，可望進帳 23.8 億元挹注現金流，激勵股價漲逾 2%。台系板卡廠仍受資金青睞，青雲連續 5 個交易日亮燈漲停。

法人表示，台股整體籌碼面中性偏多，技術面各均線維持多頭排列，預期在熱錢行情延續下，外資持續回補，預期指數有機會沿五日線向上走高，不過，近期資金類股輪動快速，宜分散各類股布局。