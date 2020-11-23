台股大漲161點續寫新高 外資回補百億 三大法人買超127.19億元

台股今 (23) 日在晶圓雙雄領軍下，早盤大漲逾 200 點，衝上歷史新高 13921 點，半導體族群成為多頭指標，中小型股也活蹦亂跳，加權指數終場漲幅略為收斂，上漲 161 點，收在 13878 點，仍續寫收盤新高，三大法人合計買超 127.19 億元。

觀察台股籌碼面，外資中止連 2 賣，轉為買超 108.75 億元；投信賣超 2.01 億元；自營商則買超 20.44 億元，為連 4 買，三大法人合計買超 127.19 億元。

晶圓代工廠聯電受外資青睞，目標價調高至 54.5 元，帶動股價直奔漲停 36.35 元，創逾 18 年來新高；台積電同步上漲 1.7%，終場收 496.5 元，蓄勢挑戰 500 元關卡。

半導體族群受到買盤追捧，矽晶圓廠台勝科上演法說會行情，股價亮燈漲停；環球晶、合晶同步大漲約半根停板左右；再生晶圓廠昇陽半導體也勁揚 5%。

外資啟動換股操作，搶進記憶體族群，激勵旺宏、南亞科挾量大漲逾 4%，華邦電也有 3% 以上的漲幅，晶豪科、鈺創亮燈漲停。此外，下半年被動元件市況加溫，法人看好明年報價有機會調漲，被動元件雙雄國巨、華新科今日均漲逾 1%，立隆電、凱美、大毅皆在盤面上表現。

法人表示，考量川普最後執政期間，美國政治不確定風險仍大，美股處於歷史高位，恐面臨震盪整理，台股短線須提防拉回，留意高檔短線是否出現獲利調節賣壓。