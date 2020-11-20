台股多空交戰守住13700點 外資連2賣 三大法人賣超32.7億元

台股今 (20) 日仍是漲多回檔的格局，蘋概三王熄火，半導體雙雄聯發科及聯電接棒撐盤，中小型股持續獲資金進駐，終場在多空交戰下，指數小跌 5 點，收在 13716 點，外資連續 2 天調節台股，三大法人共賣超 32.75 億元。

台股周線連 3 紅，累計本周上漲 443.11 點。觀察籌碼面，外資昨日終止連 6 買後，今日持續賣超 44.84 億元；投信賣超 0.8 億元；自營商則買超 12.88 億元，為連 3 買，三大法人合計賣超 32.75 億元。儘管外資連 2 賣，但自 11 月以來，外資積極買超台股將近 1500 億元。

蘋概三王今日走勢偏弱，台積電持續回檔整理，大立光遭遇賣壓跌逾 2%，鴻海也震盪走跌。金融股為空方狙擊目標，富邦金、玉山金、華南金等盤中跌逾 1%，但尾盤跌幅皆收斂。面板雙虎走勢不同調，群創重挫約 1.5%，友達則小漲 0.4%。

半導體類股躍居多頭指標，晶圓代工廠聯電獲得資金追捧，股價漲近 3%，來到 33 元之上，世界先進同步漲逾半根停板；聯發科終場漲近 2%，收在 747 元，逼近今年高點 763 元，並帶動整體 IC 設計族群走勢，研通、旺玖等 5 檔亮燈漲停，聯詠、創意、敦泰等也表現不俗。

觀察盤中焦點，遊戲股引爆熱潮，歐買尬、網龍、辣椒及華義皆亮燈漲停，大宇資、宇峻、鈊象等多檔也強勢上漲。記憶體大廠旺宏及南亞科今日領漲，分別上漲逾 2%、1%，同步創波段新高。馬達驅動 IC 廠陞達科技今天以每股 38 元參考價掛牌上櫃，蜜月行情亮眼，終場大漲 35%，以 51.3 元作收。

法人表示，權值股普遍休息，資金轉進中小型股，台股技術面走勢仍樂觀，多方格局未變，由於疫苗不斷傳出好消息，市場對於第 4 季經濟前景樂觀，若美股持續走強，台股可望沿著 5 日線繼續向上挑戰。