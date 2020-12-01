澳洲央行維持利率在0.1%低點不變 符合市場預期

澳洲央行 (RBA) 在週二 (1 日) 宣布將利率維持在 0.1% 不變，符合市場預期，維持寬鬆的貨幣和財政政策以支撐備受疫情衝擊的經濟。

在今年的最後一次政策會議上，澳洲央行將現金利率和 3 年期公債殖利率目標保持在 0.1%，同時維持其 1000 億澳幣的量化寬鬆計劃。

澳洲央行行長 Philip Lowe 表示：「經濟復甦正在進行中，近期的數據總體上好於預期。這是一個好消息，但是經濟的復甦預期仍將是不平穩的且緩慢的，並且仍然取決於重要的政策支持。」

Lowe 也再度重申，至少在 3 年內不會提高現金利率，在實際通膨達到目標前不會加息，並準備好在必要時採取更多行動。

澳洲經濟正經歷自大蕭條以來最嚴重的低迷，失業率上升和通貨膨脹疲軟促使澳洲央行今年 3 度削減現金利率，澳洲政府則推出了 3000 億澳幣的財政支出計劃。

澳洲央行先前表示，全球經濟如今在逐步復甦，澳洲多數地區也正在復甦，而復甦能否持續，將主要取決於疫情是否得到遏制。

澳洲失業率已經從疫情前的 5% 左右上升至如今的 7%，澳洲普遍預期今年失業率將達到 8%。

Lowe 表示：「解決高失業率問題是目前的國家要務。隨著經濟進一步復甦，將考慮額外的貨幣寬鬆政策以支持就業。」他也表示：「有鑑於經濟前景和高失業率的前景，在一段時間內仍將需要財政和貨幣政策的支持。」