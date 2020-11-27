中國宣布對澳洲葡萄酒 以保證金形式實施臨時反傾銷

中國商務部今 (27 日) 公告，自明 (28 日) 日起對澳洲進口葡萄酒，實施 100% 以上的臨時反傾銷措施，成了兩國間緊張局勢惡化的最新跡象。

中國從 3 個月前開始，對澳洲葡萄酒進行反傾銷和反補貼調查。商務部表示，臨時反傾銷措施自 28 日起生效，各公司保證金比率為 107.1%-212.1%。

根據政府營銷機構 Wine Australia 數據，中國是澳洲葡萄酒的最大買家，截至 9 月份的 1 年期間，已經進口 12 億澳幣 (8.8 億美元) 的澳洲葡萄酒，比澳洲的第二大出口國美國還高出 167%。

隨後澳洲政府發表聲明，對此一措施「極為失望」。農業部長 David Littleproud 表示，澳洲反對任何葡萄酒生產商將產品傾銷到中國的指控，這是毫無依據及證據可證明的說法，澳洲政府嚴重關切此一決定。

他表示，將透過世貿組織 (WTO)，用盡一切手段為自身辯護。

消息傳出後，Treasury Wine Estates 股價下跌逾 11%，隨後交易暫停。根據中國商務部的聲明，其子公司 Treasury Wine Estates Vintners 的保證金比率高達 169.3%。

自從澳洲於 2018 年以國家安全為由，禁止華為參與建設其 5G 網路以來，中澳雙邊關係本已受損 。今年澳洲又提出針對中國疫情的獨立調查，讓雙方關係雪上加霜。

除了葡萄酒課稅之外，澳洲包括煤炭、銅到大麥等商品，銷往中國也面臨阻礙。