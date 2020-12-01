超微看旺明年PC需求 品牌、代工廠營運有看頭

超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰看好明年個人電腦 (PC) 市場，受惠居家辦公趨勢，可望維持成長趨勢，力拚擴大超微在個人電腦的市占，隨著筆電需求暢旺，市場看好，華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、微星 (2377-TW) 等品牌廠業績將持續成長，代工廠廣達 (2353-TW)、仁寶 (2324-TW) 也都將同步受惠。

今年疫情意外帶動下，全球個人電腦出貨量逆勢創高，根據市調機構顧能 (Gartner) 統計，第 3 季全球個人電腦出貨量達 7140 萬台、年增 3.6%，台廠宏碁、華碩也分別年增 29.5%、12.9%，優於其他品牌廠，穩居全球出貨排名五、六名。

展望未來，宏碁、華碩指出，遠距商機持續發燒，加上零組件供應吃緊，筆電需求仍大於供給，訂單最遠可看到明年上半年，將維持穩定出貨、縮短交貨時間。

筆電代工廠同樣反映筆電需求暢旺，觀察廣達、仁寶前 10 月出貨表現，廣達累計出貨 4610 萬台、年增 61.75%，創下歷史同期新高，預估全年出貨將上看 6000 萬台，明年可望再優於今年，仁寶前 10 月筆電則出貨 3730 萬台、年增 1.36%，在教育機種追單強勁下，訂單能見度至少一季，估今年全年出貨將超越去年。

不只超微看旺個人電腦市場需求，處理器龍頭英特爾 (INTC-US) 同樣看好遠距商機，並首度推出應用在輕薄筆電的獨顯晶片，進軍獨立顯示晶片市場。

據了解，目前超微在筆電處理器上市占率已達 13%，蘇姿丰預期，明年首季傳統個人電腦市場將淡季不淡，看好超微在產品組合優勢下，將在個人電腦市場中取得更多市占。