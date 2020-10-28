〈宏碁展望〉Q4泛亞區動能強勁 Chromebook教育標案訂單已看旺到明年

宏碁 (2353-TW) 亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠今 (28) 日表示，第 3 季亞太區營運回溫，營收年增 15%，看好第 4 季需求仍強，營運可望維持高檔，目前訂單已可看到明年上半年，其中，日本、印尼、新加坡等地 Chromebook 教育標案動能仍持續發酵。

侯知遠表示，日本、印尼 Chrombook 教育標案將延續至明年首季，宏碁在日本拿下近三成的 Chromebook 市占，印尼則全由宏碁供應，至於新加坡教育標案，明年起將開始執行，為期三年，明年上半年就可開始出貨。

侯知遠指出，筆電需求供不應求狀況持續，主因現階段材料、交貨不及需求強勁，但隨著市場回溫，加上亞太區又屬於慢熱型市場，估明年下半年動能仍將維持一定水準，其中，最看好印尼市場，

受惠遠距商機帶動 Chromebook 需求暢旺，宏碁統計第 3 季亞太區 Chromebook 出貨量年增 575%，其中，印尼、日本、印度、台灣市場成長最大，累計今年前 3 季 Chromebook 出貨量年增 301%。

另一方面，宏碁是否計畫將部分筆電改採印度製造，侯知遠表示，目前規劃評估中。

新事業方面，侯知遠表示，智慧空氣品質業務已拆分至宏碁智新，日前也推兩款空氣清淨機新品，旗下海柏特則提供品牌維修服務，客戶涵蓋筆電、印表機、手機、家電等，雖然上半年受疫情衝擊，但下半年已加入越南市場，加上需求回溫，估今年全年營收將倍增至 1 億元，未來不排除啟動 IPO 計畫。