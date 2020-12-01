盤前財經大事搶先讀2020年12月01日

今日操盤前瞻

台灣 11 月製造業 PMI

韓國第三季 GDP

中國 11 月財新製造業 PMI

新股掛牌：亞泰金屬

法說會：生華科

除權息：淘帝 - KY、新鼎

重磅！Fed 宣布 LIBOR 最遲退場時間 2023 年 6 月底

聯準會 (Fed) 週一正式宣布，將逐步淘汰銀行使用 LIBOR 做為參考利率訂立合約，呼籲銀行採用 LIBOR 美元合同應在 2023 年 6 月 30 日前完成。閱讀全文...

大怒神急漲！比特幣飆逾 19800 美元 刷三年新高

比特幣行情在上週感恩節一夕變盤，投資人從天堂到地獄，週一 (30 日) 比特幣如大怒神急漲，投資人再從地獄升天堂，飆逾 19800 美元，突破 2017 年 12 月創下歷史新高，料將再次挑戰 20000 美元大關。閱讀全文...

MSCI 調整 台股甩尾爆 1158 億元天量 跌 144 點失守三關卡

台股昨 (30) 日獲利了解賣壓沉重，電子權值股多開高走低，拖累大盤紅翻黑，尾盤更因 MSCI 季度權重調整影響，單筆爆出 1158 億元天量，指數接連摜破 13800 點、五日線與十日線，終場收 13722.89 點，下跌 144.2 點，成交量達 3835 億元，也改寫單日成交量新猷。閱讀全文...

半導體漲價潮吹到 NOR Flash 業者證實明年上半年逐季漲逾 5%

半導體漲風吹到 NOR Flash，隨著 TWS 市場規模成長，智慧型手機 OLED 滲透率提升，推升 NOR Flash 晶片需求大幅拉升，加上中芯邏輯晶片客戶需求強勁，造成 NOR Flash 產能排擠，外資近期出具報告指出，明年上半年單季漲幅都達 5%，不過有業者透露，漲幅高於此幅度，甚至上看 10%。閱讀全文...

環球晶公開收購德國矽晶圓大廠 Siltronic AG 排名坐二望一

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 昨 (30) 日宣布，擬公開收購德國矽晶圓大廠 Siltronic AG，待收購完成後，環球晶可望市占可望達 30%，超越勝高，躍居全球第二大矽晶圓廠，並逼近第一名日本信越 (Shin-Etsu) 的 33% ，排名坐二望一，同時，在大廠整併下，有利產業秩序發展與矽晶圓價格穩定。閱讀全文...

華邦電、旺宏高層近 2 月加碼持股 營運後市添想像

半導體漲價風吹到 NOR Flash，業者證實明年上半年逐季漲幅都逾 5%，加上供給持續吃緊，市場看好兩大廠華邦電 (2344-TW) 與旺宏 (2337-TW) 營運，可望受惠成長，值得留意的是，兩大廠大股東加碼力道不手軟，近幾個月不約而同買進持股，顯然均看好營運後市，也引發市場議論。閱讀全文...

華新科大馬廠員工完成篩檢 12/1 產線全面復工

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 昨 (30) 日表示，馬來西亞廠區上周已完成全面篩檢，結果正常、無異狀，並與確診員工無接觸的人員，明日就會重返工廠生產，產能將回復正常水準。閱讀全文...

大聯大看好明年各產業需求強勁反彈 營運樂觀

亞太半導體通路龍頭大聯大 (3702-TW) 昨 (30) 日召開法說會，副總林春杰指出，隨著疫苗問世，疫情可望受控，明年各產業將強勁反彈，加上 5G 手機、筆電與車用等需求增加，半導體景氣可期，營運展望樂觀。閱讀全文...



