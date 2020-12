盤前財經大事搶先讀2020年12月01日

今日操盤前瞻

台灣 11 月製造業 PMI

韓國第三季 GDP

中國 11 月財新製造業 PMI

新股掛牌:亞泰金屬

法說會:生華科

除權息:淘帝 - KY、新鼎

重磅!Fed 宣布 LIBOR 最遲退場時間 2023 年 6 月底

聯準會 (Fed) 週一正式宣布,將逐步淘汰銀行使用 LIBOR 做為參考利率訂立合約,呼籲銀行採用 LIBOR 美元合同應在 2023 年 6 月 30 日前完成。閱讀全文...

大怒神急漲!比特幣飆逾 19800 美元 刷三年新高

比特幣行情在上週感恩節一夕變盤,投資人從天堂到地獄,週一 (30 日) 比特幣如大怒神急漲,投資人再從地獄升天堂,飆逾 19800 美元,突破 2017 年 12 月創下歷史新高,料將再次挑戰 20000 美元大關。閱讀全文...

MSCI 調整 台股甩尾爆 1158 億元天量 跌 144 點失守三關卡

台股昨 (30) 日獲利了解賣壓沉重,電子權值股多開高走低,拖累大盤紅翻黑,尾盤更因 MSCI 季度權重調整影響,單筆爆出 1158 億元天量,指數接連摜破 13800 點、五日線與十日線,終場收 13722.89 點,下跌 144.2 點,成交量達 3835 億元,也改寫單日成交量新猷。閱讀全文...

半導體漲價潮吹到 NOR Flash 業者證實明年上半年逐季漲逾 5%

半導體漲風吹到 NOR Flash,隨著 TWS 市場規模成長,智慧型手機 OLED 滲透率提升,推升 NOR Flash 晶片需求大幅拉升,加上中芯邏輯晶片客戶需求強勁,造成 NOR Flash 產能排擠,外資近期出具報告指出,明年上半年單季漲幅都達 5%,不過有業者透露,漲幅高於此幅度,甚至上看 10%。閱讀全文...

環球晶公開收購德國矽晶圓大廠 Siltronic AG 排名坐二望一

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 昨 (30) 日宣布,擬公開收購德國矽晶圓大廠 Siltronic AG,待收購完成後,環球晶可望市占可望達 30%,超越勝高,躍居全球第二大矽晶圓廠,並逼近第一名日本信越 (Shin-Etsu) 的 33% ,排名坐二望一,同時,在大廠整併下,有利產業秩序發展與矽晶圓價格穩定。閱讀全文...

華邦電、旺宏高層近 2 月加碼持股 營運後市添想像

半導體漲價風吹到 NOR Flash,業者證實明年上半年逐季漲幅都逾 5%,加上供給持續吃緊,市場看好兩大廠華邦電 (2344-TW) 與旺宏 (2337-TW) 營運,可望受惠成長,值得留意的是,兩大廠大股東加碼力道不手軟,近幾個月不約而同買進持股,顯然均看好營運後市,也引發市場議論。閱讀全文...

華新科大馬廠員工完成篩檢 12/1 產線全面復工

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 昨 (30) 日表示,馬來西亞廠區上周已完成全面篩檢,結果正常、無異狀,並與確診員工無接觸的人員,明日就會重返工廠生產,產能將回復正常水準。閱讀全文...

大聯大看好明年各產業需求強勁反彈 營運樂觀

亞太半導體通路龍頭大聯大 (3702-TW) 昨 (30) 日召開法說會,副總林春杰指出,隨著疫苗問世,疫情可望受控,明年各產業將強勁反彈,加上 5G 手機、筆電與車用等需求增加,半導體景氣可期,營運展望樂觀。閱讀全文...